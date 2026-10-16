Palmeiras visita o Athletico de olho na liderança do Brasileirão

Em confronto decisivo pela parte de cima da tabela, Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (17), às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida reúne o vice-líder e o terceiro colocado da competição.

Com 63 pontos, o time paulista está a apenas um ponto do líder Flamengo e precisa da vitória, além de torcer por um tropeço do rival, para reassumir o topo da classificação.

O Alviverde chega embalado por uma vitória sobre o Fluminense na Libertadores e conta com o retorno do técnico Abel Ferreira, que volta a comandar a equipe à beira do gramado após cumprir suspensão.

Apesar da volta do treinador, o Palmeiras terá baixas importantes no sistema defensivo. O lateral-direito Giay e o zagueiro Gustavo Gómez receberam o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Corinthians, disputado no Nubank Parque, e estão suspensos. Para assumir as vagas, Khellven e Bruno Fuchs devem ser os escolhidos.

No setor ofensivo, o atacante Vitor Roque se recupera de uma entorse no tornozelo e não deve ser relacionado. Com essas mudanças, a provável escalação palmeirense tem Carlos Miguel, Bruno Fuchs, Murilo e Alexander Barboza; Khellven, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Mauricio, Jhon Arias e Flaco López.

Do outro lado, o Athletico-PR faz uma campanha de destaque e ocupa a terceira posição do Brasileiro, com 53 pontos, ostentando um aproveitamento de 60,6% no segundo turno. A equipe paranaense também comemora o retorno de seu comandante, Odair Hellmann, que havia sido suspenso pelo STJD, mas conseguiu liberação por meio de recurso.

Para superar o adversário paulista, o Athletico aposta em seu forte desempenho como mandante, com 73,81% de aproveitamento em casa, e na boa fase de seus principais nomes, como o zagueiro Lucas Esquivel e o atacante Kevin Viveros, atual artilheiro isolado do Campeonato Nacional com 21 gols.

O provável time titular do Athletico-PR para o duelo conta com Mycael, Juan Felipe Aguirre, Arthur Dias e Lucas Esquivel; Gilberto Moraes, Luiz Gustavo, Jadson, João Cruz e Stiven Mendoza; Leozinho e Viveros.