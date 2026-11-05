Quem é o candidato de Rodolfo na Câmara?

Faltando ainda 45 dias para a eleição do novo presidente da Câmara Municipal de Apucarana, o prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) ainda não tornou público o nome de sua preferência para disputar o cargo. Mesmo contando com a maioria dos vereadores em sua base, o alcaide, vereador que foi, sabe que antecipar nome pode ferir suscetibilidades no grupo e provocar um racha, favorecendo a oposição. Há três nomes no radar do prefeito apucaranense: Tiago Cordeiro (PDT), Moisés Tavares (Avante) e José Airton de Araújo, o Deco (Agir). Um dos três deve ser ungido candidato por Rodolfo. Há, no entanto, um deles que dificilmente vai aceitar ser preterido pelo alcaide. Trata-se do vereador Tiago Cordeiro, que sempre fez questão de dizer que não abre mão de disputar a presidência. Se julga no direito de ter o apoio incondicional de Rodolfo pela defesa que faz dele no plenário da Câmara Municipal, como se fosse um autêntico líder do prefeito, posto que, na verdade, é do vereador Moisés Tavares. Para se tornar o candidato do prefeito, Tiago conta com o apoio do deputado estadual Delegado Jacovós, que na hora certa vai cobrar de Rodolfo a escolha de Tiago. E o prefeito talvez não tenha como dizer não ao parlamentar.

Fica no PT de Lula

O vereador Dr. Odarlone volta e meia tem seu nome mencionado como um político que gostaria de trocar o PT por um partido de centro. No entanto, ele nega peremptoriamente ter essa intenção, ainda mais agora que o presidente Lula emplacou um quarto mandato na Presidência da República. Dr. Odarlone é petista histórico e pode ser o candidato do partido a prefeito.

Comissão de transição

A primeira reunião nesta quinta-feira entre as equipes do governador Ratinho Junior e do governador eleito Sérgio Moro serviu mais para se conhecerem e traçar um plano de atuação envolvendo as principais secretarias do Estado. Os trabalhos para um levantamento de diagnóstico do governo devem estar concluídos antes da posse de Moro, dia 6 de janeiro de 2027.

Arapongas é tri

Depois de Capital Moveleira, concedida por lei federal, e Capital Estadual do Ovo, Arapongas pode ser tri capital por proposição do deputado Cobra Repórter, que quer incluir a cidade como Capital Paranaense do Comércio de Veículos Seminovos. O parlamentar já apresentou projeto nesse sentido na Assembleia Legislativa, sob a justificativa de valorizar esse comércio.

Indicação de Filipe

O deputado federal e senador eleito Filipe Barros, do PL, teria tido participação na escolha da futura secretária de Estado da Educação, Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira, conhecida como Fátima Gavioli. Conhecedor do trabalho dela como secretária de Educação de Goiás, Filipe não teria tido dúvidas em indicá-la ao governador eleito Sérgio Moro.

Fora do governo

O principal responsável pela estratégia de marketing da campanha vitoriosa de Sérgio Moro ao governo do Paraná, o jornalista Marcelo Cattani não deve participar do futuro governo. Pelo menos não vai ocupar nenhum cargo de destaque, embora tenha muita ascendência sobre Moro pela competência com que conduziu a campanha. Vai ser um tipo de eminência parda do governo.