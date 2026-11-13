Violência patrimonial: parentesco não pode ser sinônimo de impunidade

Por muito tempo, a legislação brasileira permitiu que determinados crimes contra o patrimônio, quando praticados entre familiares, permanecessem sem punição. Essa realidade começa a mudar com uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que representa um avanço na proteção da dignidade, da autonomia financeira e dos direitos individuais nas relações familiares.

Em julgamento realizado no dia 12 de novembro, o STF decidiu, por unanimidade, afastar a imunidade penal prevista nos artigos 181 e 182 do Código Penal, reconhecendo sua incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988.

Até então, a legislação estabelecia hipóteses de isenção de pena para crimes patrimoniais cometidos entre cônjuges, durante o casamento, ou entre ascendentes e descendentes, como pais e filhos. Em outras relações de parentesco, a persecução penal dependia de manifestação formal da vítima.

Na prática, essas disposições poderiam impedir a responsabilização criminal por condutas como furto, apropriação indébita e estelionato, simplesmente em razão do vínculo familiar existente entre vítima e autor.

A decisão merece especial atenção porque a violência patrimonial nem sempre se manifesta de maneira evidente. Muitas vezes, apresenta-se de forma silenciosa, por meio do controle abusivo dos recursos financeiros, da retenção de documentos, da subtração de valores ou da utilização indevida do patrimônio de outro integrante da família.

Imagine, por exemplo, uma mulher que tenha seus rendimentos apropriados pelo companheiro, sem consentimento, ou uma pessoa idosa cujos recursos financeiros sejam desviados por um filho. Dependendo das circunstâncias, essas condutas podem ultrapassar o conflito doméstico e configurar ilícitos penais.

A Lei Maria da Penha, desde 2006, já reconhece expressamente a violência patrimonial como uma das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Entretanto, a permanência das imunidades previstas no Código Penal gerava uma contradição jurídica: embora determinadas condutas fossem reconhecidas como violência, a relação familiar poderia impedir sua punição criminal.

Ao enfrentar essa questão, o STF reafirmou que a proteção constitucional conferida à família não pode servir de justificativa para a violação de direitos fundamentais.

Importante destacar que o entendimento alcança vítimas independentemente do gênero e não se limita às situações de violência doméstica contra mulheres.

Isso não significa, contudo, que todo desacordo financeiro entre familiares constitua crime. Divergências sobre administração de bens, partilha de patrimônio ou obrigações econômicas devem ser examinadas individualmente, considerando os elementos necessários à caracterização de eventual infração penal.

Outro aspecto relevante é que o STF ainda deverá definir os efeitos temporais da decisão, especialmente quanto à sua aplicação a fatos anteriores ao julgamento, em observância às garantias constitucionais do Direito Penal.

Mais do que uma mudança na interpretação da legislação, esse julgamento representa uma transformação na maneira como o Direito compreende as relações familiares.

O afeto, o casamento e o parentesco não conferem autorização para violar o patrimônio, a liberdade ou a dignidade de outra pessoa.

A família deve constituir um espaço de proteção, respeito e solidariedade, jamais um ambiente em que a proximidade afetiva seja utilizada como instrumento de abuso ou justificativa para a impunidade.

Diante de situações que envolvam retenção indevida de valores, controle patrimonial abusivo ou conflitos financeiros familiares, a orientação jurídica individualizada permite compreender os direitos envolvidos e identificar as medidas legalmente adequadas à proteção do patrimônio e da dignidade de cada pessoa.