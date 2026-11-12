El Niño ganha força terá chuvas acima da média e temporais até março

O fortalecimento do fenômeno El Niño deve provocar chuvas acima da média, temporais severos e altas temperaturas em todo o Paraná até o mês de março. A previsão integra o balanço climatológico divulgado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) ontem. Os impactos mais significativos são esperados para novembro e dezembro, sendo a região Centro-Oeste a mais atingida pelas precipitações. A partir do último mês do ano, o volume de chuva aumenta também no Litoral do estado.

As consequências do aquecimento do Oceano Pacífico já são sentidas de forma extrema. Somente na primeira semana de novembro, o Simepar confirmou a passagem de um tornado em Maringá e microexplosões atmosféricas em Curitiba e cidades da região metropolitana, além de Clevelândia e Tijucas do Sul. As estimativas apontam que municípios do Sudoeste podem registrar até 360 milímetros de chuva neste mês, enquanto o Centro e o Oeste devem ultrapassar os 240 milímetros. O cenário é resultado da atual classificação do El Niño, considerado muito forte após a temperatura oceânica chegar a 2,5°C acima da média. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica Americana (NOAA), há 60% de chance de este ser o maior evento climático do tipo desde 1950, com tendência de enfraquecimento apenas no início de 2027.

A partir de janeiro, o padrão meteorológico sofre leves alterações. Os maiores acumulados ficarão próximos de 260 milímetros no Litoral, Oeste e Sudoeste, diminuindo gradativamente até março, quando nenhuma região deve ultrapassar a marca de 240 milímetros. Apesar da influência global do El Niño, os meteorologistas reforçam que a ocorrência exata das chuvas depende de sistemas diários, como frentes frias e zonas de baixa pressão, tornando o acompanhamento meteorológico contínuo indispensável.

Para mitigar os riscos associados ao clima severo, a Defesa Civil Estadual intensificou as ações de prevenção junto aos municípios desde a confirmação do fenômeno em junho. Pelo menos 337 prefeituras já realizaram trabalhos de desobstrução de bueiros, limpeza de rios e simulados de emergência.