Sara dos Santos é ouro no boxe nos Jogos Olímpicos da Juventude

Única representante do boxe brasileiro na Olimpíada da Juventude, a atleta Sara dos Santos conquistou ouro inédito para o país na disputa feminina em Dacar (Senegal). Nesta quinta-feira (12), a gaúcha de Uruguaiana (RS) subiu ao topo do pódio após vencer de virada a final dos 57 quilos contra a cazaque Aknur Tursyngali. Este é o terceiro ouro do Brasil na competição – o país faturou também duas pratas e um bronze.

“Eu estou assimilando ainda porque é uma felicidade imensa, ser a única mulher a estar conquistando uma medalha, e não só uma medalha, mas o lugar mais alto do pódio. Foram diversos sentimentos. É felicidade, gratidão, tudo ao mesmo tempo. Quando eu estava cantando o hino, eu pensei, ‘pô, que patamar, estou representando a minha nação e meu estado, o Rio Grande do Sul”, disse emocionada a pugilista de 17 anos.

Sara se classificou à final após somar três vitórias seguidas. Na luta final por medalha, a brasileira começou perdendo o primeiro round na avaliação dos juízes. Na sequência, ela se recuperou e dividiu a interpretação dos juízes. Para dois deles, Sara vencera o round por 20 a 18, enquanto os outros três consideraram empate em 19 a 19.

No round final, a brasileira levou a melhor por 4 a 1 (quatro juízes deram vitória à Sara e apenas um deu vantagem à adversária), arrematando a medalha dourada.

“Foi uma felicidade única, pelo meu desempenho, pelas minhas lutas, pela experiência. Só eu sei o quanto eu treinei, o quanto eu me dediquei para viver esse momento. É uma sensação maravilhosa quando a gente sobe no lugar mais alto do pódio” concluiu.

Seleção busca ouro no handebol de praia

O Brasil ainda tem chance de ampliar o número de ouros na Olimpíada. A seleção masculina de handebol de praia avançou à final nesta quinta (12) após derrotar a Hungria por 2 a 1, com parciais de 22/20, 18/24 e 16/14 (shoot-out). A disputa pelo topo do pódio será contra a Alemanha, nesta sexta (13), às 9h30 (horário de Brasília).

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Com informações da Agência Brasil