Apucarana tem 9ª maior cobertura vacinal da região Sul

Apucarana tem a 9ª maior cobertura vacinal entre os municípios da Região Sul do Brasil, com índice de 97,03%. O resultado coloca o município em posição de destaque no Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), e reflete o trabalho das equipes de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBS), aliado à adesão da população às campanhas de imunização.

O prefeito Rodolfo Mota destaca que Apucarana avançou 43 posições no ranking nacional em apenas um ano, passando da 82ª para a 39ª colocação. “Mais do que subir no ranking, esse resultado mostra que estamos no caminho certo para proteger a saúde da população. Vacinar é prevenir doenças, evitar internações e salvar vidas”, afirmou.

O desempenho de Apucarana supera a média nacional, de 87,26%, a da Região Sul, de 90,59%, e a do Paraná, de 93,52%. “Estamos entre os poucos municípios do país com índice acima de 95%. A cobertura vacinal não é um resultado isolado, pois alcançamos também níveis de excelência em outros indicadores, como na atenção primária, no setor de regulação e no atendimento pré-natal”, acrescentou o prefeito Rodolfo Mota.

O secretário municipal de Saúde, Guilherme de Paula, explica que o índice de cobertura vacinal utilizado pelo CLP é calculado a partir da média de 11 imunizantes previstos na metodologia do levantamento, com dados de 2025 extraídos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). “Manter esses resultados exige acompanhamento permanente das equipes e atualização das carteiras de vacinação”, enfatizou.

Febre amarela e dengue

Apesar do resultado positivo, a população deve continuar atenta à atualização das carteiras de vacinação. Entre os 11 imunizantes considerados na metodologia, Apucarana ainda não atingiu o índice ideal na imunização contra a febre amarela.

Com a proximidade das férias escolares, o secretário orienta as famílias a verificarem a situação vacinal antes de viajar, especialmente para regiões com circulação do vírus da febre amarela. A vacina está disponível diariamente nas Unidades Básicas de Saúde de Apucarana.

Outra preocupação da Secretaria Municipal de Saúde é a dengue. O secretário reforça a importância da vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que devem receber duas doses, com intervalo de três meses.