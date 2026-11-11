Em reunião de transição, Moro foca em reforma administrativa

Análise de orçamento, convênios, obras e licitações está entre as prioridades da equipe de transição de governo do Paraná. Ontem, o governador eleito, Sergio Moro, se reuniu com os integrantes da equipe para avançar no diagnóstico da situação do Estado e preparar as primeiras medidas da futura administração, incluindo uma reforma administrativa. A meta, segundo ele, é iniciar o governo, em 6 de janeiro, com o maior número possível de definições e planejamento para acelerar as entregas à população.

“Hoje fizemos uma grande reunião com a equipe de transição que montamos. Estamos fazendo um diagnóstico completo da situação atual do governo do estado do Paraná e preparando os passos para fazermos a nossa reforma administrativa. Nosso objetivo é oferecer um governo que seja honesto, enxuto e eficiente para realizar as entregas necessárias para o cidadão paranaense, na linha do que prometemos dentro do percurso eleitoral”, afirmou Moro.

O encontro foi realizado na sede da transição, no Chapéu do Pensador, em Curitiba. Moro afirmou que os trabalhos serão intensificados nas próximas semanas para que a nova gestão comece com toda a força.

Entre as prioridades neste momento estão a análise do orçamento estadual, a reorganização administrativa, o levantamento de convênios, obras e licitações em andamento. Dentro do que prevê o decreto de transição, o atual governo está em processo de envio das informações solicitadas pela equipe de Moro.

O governador eleito afirmou também que a formação da equipe seguirá critérios técnicos. Os secretários já anunciados terão autonomia para montar suas equipes, considerando eficiência, reputação e competência. A previsão é que todos os nomes do primeiro escalão sejam conhecidos até o fim de dezembro. “É melhor escolher bem do que escolher rápido”, afirmou.

DIAGNÓSTICO

Participaram da reunião os dez integrantes da equipe formal de transição, além de outros profissionais que colaboram com os trabalhos em diferentes áreas. Também estiveram presentes os quatro secretários anunciados até agora: Fátima Gavioli, da Educação; Priscilla Santana, da Fazenda; Fabiano Bordignon, da Segurança Pública; e Edson Vasconcelos, vice-governador eleito e futuro secretário de Infraestrutura e Logística.