Apucarana lança programa de apoio à pecuária leiteira

Produtores de leite de Apucarana vão poder contar com um gerador de energia por uma taxa de R$ 50 por mês, usar ensiladeiras, carretas basculantes e tratores do município na produção de silagem e comprar adubo pela metade do preço. As medidas fazem parte do Programa + Leite, lançado ontem pela Prefeitura de Apucarana durante o 1º Seminário de Pecuária Leiteira, no Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas.

O secretário municipal de Agricultura, Wendel Metta, explica que o programa foi desenvolvido a partir das dificuldades enfrentadas pelos cerca de 50 produtores de leite do município. Com autorização do prefeito Rodolfo Mota, a administração estruturou um conjunto de medidas para atender necessidades práticas da atividade leiteira. “O produtor conhece melhor do que ninguém os desafios do campo. Nosso trabalho foi ouvir essas necessidades e buscar soluções que ajudem a produzir mais, com qualidade e menor custo”, ressalta.

Para a produção de silagem, o programa vai disponibilizar duas ensiladeiras, quatro carretas basculantes e três tratores. Segundo Metta, o maquinário atende principalmente quem não tem como fazer esse investimento. “Para o grande produtor, comprar um equipamento de R$ 100 mil não faz tanta diferença. Mas, para o pequeno, é o que ele ganha num ano inteiro. É esse produtor que a gente quer ajudar”, afirma. O uso das máquinas será agendado de acordo com a necessidade de cada propriedade.

A cessão dos geradores enfrenta o problema das quedas e oscilações de energia, que ameaçam o leite armazenado nos resfriadores. A Prefeitura licitou, em dois tamanhos, que serão comprados conforme a procura. O produtor paga a taxa mensal por boleto, fica com o equipamento pelo tempo que precisar e pode devolvê-lo quando quiser. “Um gerador desses pode custar até R$ 20 mil. O produtor não precisa fazer esse investimento: ele paga uma taxa mensal de R$ 50 e, se faltar energia, o leite não se perde”, ressalta.

O programa também se integra ao Terra Fértil, que fornece adubo para pastagens e lavouras de milho por cerca de metade do preço de mercado. “Hoje, quem produz leite precisa ser, antes de tudo, produtor de pasto. Se ele produz pasto, o lucro vem junto com o gado. E, para produzir pasto, ele precisa de adubo”, relaciona Metta.