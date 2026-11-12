Treinamento integrado simula ataque com reféns no aeroporto de Arapongas

Um exercício de emergência realizado nesta quinta-feira (12) simulou um cenário de ataque envolvendo atropelamento de várias pessoas e tomada de reféns no Aeroporto de Arapongas Alberto Bertelli. A atividade integra a IV Capacitação para Gerenciamento de Incidentes com Múltiplas Vítimas (IMUV), promovida pela 16ª Regional de Saúde (RS), de Apucarana, em parceria com forças de segurança e instituições hospitalares de Arapongas e Apucarana.

Inicialmente, a programação previa uma simulação de acidente aéreo, mas o exercício prático apresentou um cenário diferente, envolvendo a atuação de um agressor ativo. Na situação simulada, o invasor chegou pela PR-218, invadiu a pista, atropelou várias pessoas e fez reféns na área da recepção. O Corpo de Bombeiros também simulou um combate às chamas no avião.

De acordo com a capitã Kelly Matias, da Polícia Militar de Arapongas, a intenção do exercício é preparar e coordenar a atuação conjunta para as intervenções em crises. Ela explicou que, no cenário montado, enquanto a Polícia Militar atuava no primeiro contato para tentar conter o agressor e negociar a liberação dos reféns, as equipes de atendimento médico precisaram aguardar de prontidão até que o ambiente fosse liberado.

“ E nós tivemos várias vítimas para que realmente o profissional de saúde, no momento em que se deparasse com aquela situação, soubesse o que fazer, como agir e que também depois tivesse toda a regulação para levar aos hospitais, para assim verificar a realidade dos hospitais aqui de Arapongas”, disse a capitã.

A programação começou pela manhã, com palestras e orientações técnicas no Cine Teatro Mauá. A capacitação reúne equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Rodoviária Estadual (PRE), 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), Polícia Científica e hospitais da região, incluindo a Santa Casa de Arapongas, o Honpar e o Hospital da Providência.

De acordo com o diretor da 16ª Regional de Saúde, Paulo Vital, o treinamento envolve profissionais de outras regionais e tem como objetivo garantir agilidade no atendimento de urgência.

“Ninguém sabe quando vai acontecer algum tipo de desastre, algum acidente, mas o mais importante é todo mundo estar preparado, todo mundo saber o que tem que fazer nesse momento tão difícil”, afirmou Vital.