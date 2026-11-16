Imagine começar o expediente com uma proposta para enviar, uma reunião marcada e um cliente esperando resposta. Você abre o computador, tenta acessar o e-mail e nada acontece. Atualiza a página, confere a internet, reinicia o programa. Percebe que o problema está fora da empresa, mas as consequências estão ali, na sua mesa. A falha nos serviços da Microsoft, iniciada em 12 de novembro, trouxe essa discussão para a rotina de empresas e governos. Outlook, Teams e outros serviços foram afetados, dificultando a comunicação e o trabalho. No sábado, dia 14, a companhia informou a recuperação dos serviços. Entre a interrupção e o retorno, ficou uma pergunta: quanto do nosso negócio conseguimos conduzir quando a tecnologia falha?

Incorporamos ferramentas digitais porque elas ajudam a ganhar tempo, organizar informações e atender melhor. Isso faz sentido. O problema aparece quando passamos a tratar sua disponibilidade como uma certeza e deixamos de pensar no que depende delas. Uma proposta que não chega pode atrasar uma negociação. Uma equipe sem acesso às informações pode ficar sem saber o que priorizar. O cliente, enquanto isso, continua precisando de atendimento. É nesse ponto que a conversa sobre tecnologia encontra a gestão. Ao contratar um sistema, costumamos perguntar quanto custa, quais recursos oferece e quanto trabalho pode economizar. Precisamos perguntar também o que acontece se ele ficar indisponível. Quem orienta a equipe? Como o cliente será avisado? Quais atividades podem continuar? Ter essas respostas exige conhecer o negócio e assumir decisões que nenhum fornecedor pode tomar por nós.

Essa capacidade faz parte da maturidade digital: saber escolher, usar e avaliar a tecnologia conforme as necessidades da empresa, compreendendo seus benefícios e suas limitações. Ela aparece quando as pessoas sabem trabalhar com as ferramentas, os processos têm responsáveis e existem alternativas para situações críticas. Uma empresa pode ter muitos sistemas e ainda estar pouco preparada para lidar com a falta de um deles. A inovação também precisa ser observada por esse olhar. Comprar uma ferramenta não garante melhoria. É preciso entender qual problema será resolvido e verificar o que mudou para quem trabalha e para quem compra. Automatizar um processo confuso pode apenas fazer a confusão circular mais rápido. Já reorganizar o atendimento, reduzir etapas desnecessárias e dar autonomia à equipe pode gerar resultados importantes, mesmo sem uma grande novidade tecnológica.

Para o pequeno negócio, vale começar por uma conversa com a equipe: se o sistema parar amanhã, como vamos atender? A resposta pode revelar informações concentradas, tarefas sem responsável e decisões que dependem de uma única pessoa. A partir daí, é possível definir prioridades, combinar outras formas de contato com os clientes e preparar a equipe para manter as atividades essenciais. Esse exercício ajuda a compreender onde a tecnologia facilita o trabalho e onde a empresa se tornou dependente dela sem perceber. Corrigir essas fragilidades melhora o negócio também nos dias em que tudo funciona, porque organiza processos e dá às pessoas mais condições de decidir. Os serviços da Microsoft voltaram a funcionar, mas a discussão não deveria terminar com o retorno do acesso. Quando a tela volta ao normal, é fácil esquecer o transtorno e seguir como antes. Aproveitar o episódio para rever a forma de trabalhar é uma oportunidade de transformar o problema em aprendizado e o aprendizado em melhoria.