A arrecadação das receitas federais somou R$ 293,975 bilhões em outubro deste ano, informou a Receita Federal. O valor representa aumento real de 7,28% em relação ao mesmo mês de 2025 e é o maior já registrado para meses de outubro desde o início da série histórica, em 1995.

De janeiro a outubro, a arrecadação alcançou R$ 2,645 trilhões, com crescimento real de 7% na comparação com igual período do ano passado. Em valores corrigidos pela inflação, o resultado é o maior da série histórica para os dez primeiros meses do ano.

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As receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal totalizaram R$ 273,367 bilhões em outubro, com alta real de 5,8%. No acumulado do ano, essas receitas somaram R$ 2,524 trilhões, crescimento real de 6,77%.

Economia, salários e receitas extraordinárias

Segundo a Receita Federal, o desempenho da arrecadação foi influenciado pelo crescimento da atividade econômica, pelo aumento da massa salarial e por receitas extraordinárias, como pagamentos atípicos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a cobrança do imposto de exportação sobre petróleo.

Em outubro, eventos considerados atípicos renderam R$ 5,91 bilhões aos cofres federais. Desse total, R$ 3 bilhões vieram de pagamentos extraordinários de IRPJ e CSLL , enquanto R$ 2,91 bilhões tiveram origem na cobrança do imposto de exportação sobre petróleo bruto.

Entre os principais destaques do mês, a arrecadação de IRPJ e CSLL somou R$ 71,75 bilhões, com alta real de 8,23% em relação a outubro de 2025. As receitas previdenciárias cresceram 4,13%, para R$ 63,61 bilhões. Já a arrecadação sobre importações avançou 20,05%, alcançando R$ 13,68 bilhões.

No acumulado do ano, as receitas extraordinárias somaram R$ 29,8 bilhões. Desse total, R$ 15,8 bilhões vieram do imposto de exportação sobre petróleo e R$ 14 bilhões de recolhimentos atípicos de IRPJ e CSLL.

Setores

Entre os setores econômicos com maior crescimento de arrecadação no acumulado do ano, a Receita destacou a extração de petróleo e gás natural, os serviços de informação, as atividades auxiliares do sistema financeiro, a fabricação de veículos e a exploração de jogos de azar e apostas.

No caso das apostas, a arrecadação do setor chegou a R$ 12,1 bilhões nos dez primeiros meses do ano, ante R$ 8,3 bilhões registrados no mesmo período de 2025.

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Com informações da Agência Brasil