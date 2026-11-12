Dólar dispara 1,58% e fecha a R$ 5,65, maior nível em 17 meses

Em meio a turbulências nos cenários doméstico e internacional, o dólar disparou frente ao real e fechou acima de R$ 5,65 nesta quinta-feira (12), no maior patamar desde junho de 2025. A moeda foi impulsionada pela insatisfação dos investidores com o pacote fiscal anunciado pelo governo e pelo fortalecimento da divisa estadunidense no exterior.

Na bolsa, o Ibovespa recuou, pressionado principalmente pela queda das ações do Banco do Brasil (BB), em meio à queda do lucro no terceiro trimestre. No mercado internacional, o petróleo também encerrou em alta, diante das tensões entre Estados Unidos e Irã.

Números do dia

• Dólar comercial: R$ 5,6507 (+1,58%);

• Ibovespa: 171.324,31 pontos (-0,47%);

• Volume financeiro da bolsa: R$ 32,24 bilhões;

• Dólar no exterior (DXY): 103,160 pontos (+0,28%);

• Petróleo WTI: US$ 88,74 (+2,55%);

• Petróleo Brent: US$ 95,82 (+3,30%).

Câmbio

O dólar comercial encerrou o pregão com valorização de 1,58%, cotado a R$ 5,6507. Foi o maior nível de fechamento da moeda estadunidense desde 2 de junho de 2025.

A pressão sobre o câmbio ocorreu após o governo apresentar, na quarta-feira (11), um pacote de medidas fiscais com potencial de impacto entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões em 2027. As propostas envolvem aumento de receitas e redução de despesas, mas não preveem mudanças nas metas de resultado primário.

A reação do mercado foi marcada pela preocupação com o alcance das medidas e pelas incertezas sobre sua aprovação no Congresso Nacional.

Outro fator de pressão veio do cenário internacional. O dólar ganhou força diante das principais moedas globais, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries) avançaram.

O movimento ocorreu em meio à reavaliação das expectativas para os juros estadunidenses. Autoridades do Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, sinalizaram preocupação com a persistência da inflação e a possibilidade de novos aumentos nas taxas.

No Brasil, a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve impacto limitado sobre o câmbio. A inflação oficial subiu 0,14% em outubro, após avançar 0,82% em setembro. Em 12 meses, o indicador acumulou alta de 4,63%.

Bolsa em queda

O Ibovespa encerrou a sessão em baixa de 0,47%, aos 171.324,31 pontos. Durante o pregão, o principal índice da Bolsa brasileira chegou a cair 1,23%, quando atingiu 169.942,37 pontos. Na máxima, marcou 172.060,43 pontos.

O volume financeiro negociado somou R$ 32,24 bilhões.

O desempenho foi influenciado principalmente pela queda das ações do Banco do Brasil, que recuaram após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre. O banco registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão, redução de 66,5% em relação ao mesmo período de 2025, e revisou para baixo sua projeção de lucro para 2026.

As ações do BB caíram 8,35%, a R$ 15,48. A desvalorização levou as ações ao menor preço de fechamento desde abril de 2023.

Os papéis da Petrobras, com maior peso no índice Ibovespa, subiram, acompanhando a valorização do petróleo no mercado internacional. As ações ordinárias (com voto em assembleia de acionistas) valorizaram-se 2,55%. Os papéis preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) avançaram 2,64%, acompanhando a valorização do petróleo no mercado internacional.

Além dos balanços corporativos, os investidores acompanharam as propostas fiscais apresentadas pelo governo federal. O pacote prevê impacto de até R$ 60 bilhões em 2027 e permaneceu no radar do mercado durante a sessão.

Petróleo em alta

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, impulsionados pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio e pelas incertezas envolvendo as relações entre Estados Unidos e Irã.

Referência para as negociações internacionais, o barril do tipo Brent para janeiro, subiu 3,30%, fechando a US$ 95,82.

O petróleo WTI para dezembro, referência nos Estados Unidos, avançou 2,55% e encerrou cotado a US$ 88,74 por barril.

O movimento ganhou força após o presidente estadunidense, Donald Trump, afirmar que Washington não precisa de um acordo com Teerã. A declaração reduziu as expectativas de avanço diplomático entre os dois países.

Relatos de ataques no território iraniano e de novas ofensivas com drones contra instalações da petrolífera saudita Aramco também contribuíram para a valorização do petróleo.

* com informações da Reuters

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Com informações da Agência Brasil