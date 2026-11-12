Inflação perde força e fica em 0,14% em outubro; conta de luz cai

A bandeira verde na conta de luz e o custo dos transportes deram alívio ao bolso dos brasileiros em outubro e ajudaram a inflação oficial a perder força e fechar o mês de outubro em 0,14%. Em setembro, o indicador ficou em 0,82%.

No acumulado de 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) alcançou 4,63%, percentual acima da meta do governo.

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Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IPCA do mês passado veio abaixo da estimativa do mercado. O relatório Focus ((https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20261106.pdf))da última segunda-feira (9), sondagem do Banco Central (BC) com agentes do mercado financeiro, projeta que a inflação de outubro ficaria em 0,27%.

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Com informações da Agência Brasil