Correntistas poderão, em breve, organizar recursos mantidos em diferentes bancos, programar transferências entre contas próprias e automatizar a proteção de saldo com novas aplicações do Open Finance.

A possibilidade começa a ser oferecida pelo Iniciador Actions, solução lançada nesta terça-feira (24) pela Iniciador para acelerar o desenvolvimento de serviços financeiros por bancos e fintechs.

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A ferramenta permite integrar a infraestrutura transacional de diferentes instituições e criar experiências financeiras personalizadas, inclusive com o apoio de assistentes de inteligência artificial (IA). A proposta é reduzir a complexidade tecnológica para transformar funcionalidades do Open Finance em serviços práticos para os consumidores.

Fundada em 2021, a empresa Iniciador é autorizada pelo Banco Central como Iniciadora de Transação de Pagamento (ITP), oferecendo infraestrutura para serviços financeiros digitais. Uma das idealizadoras do Open Finance, a companhia é uma das fundadoras da Associação dos Iniciadores de Transação de Pagamentos, entidade que representa os ITPs e participa de reuniões periódicas com o Banco Central.

Integração entre bancos

O Iniciador Actions permite que instituições financeiras desenvolvam aplicações capazes de movimentar recursos entre contas de mesma titularidade, conforme regras previamente autorizadas pelo cliente.

Entre as funcionalidades possíveis estão:

Transferências recorrentes entre contas próprias;

Reposição automática de saldo quando uma conta fica abaixo do limite definido;

Proteção contra uso do cheque especial, com recursos disponíveis em outra instituição;

Concentração de valores dispersos em contas diferentes;

Arredondamento de compras para destinar pequenas quantias a reservas financeiras.

As operações são realizadas por Pix, diretamente entre as instituições financeiras. O Iniciador não mantém a custódia dos recursos.

Desenvolvimento com IA

A solução também permite que bancos e fintechs usem assistentes de inteligência artificial para estruturar novas aplicações com base nas funcionalidades disponíveis no Open Finance.

Segundo Gustavo Bresler, cofundador e diretor de produto (CPO) do Iniciador, o objetivo é reduzir o tempo e o esforço necessários para lançar novos serviços.

“Já são quase 290 milhões de contas conectadas ao Open Finance, contra 22 milhões em 2022. A infraestrutura existe. Agora precisamos inovar mais rápido e transformar esse potencial em serviços que facilitem a vida das pessoas”, afirma.

Bresler destaca que a complexidade tecnológica ainda limita a criação de novas experiências financeiras e defende a utilização de assistentes de IA para ampliar o aproveitamento da infraestrutura.

Atualmente, um banco tradicional leva de seis meses a um ano para desenvolver um novo serviço no Open Finance. A nova ferramenta promete criar o mesmo tipo de produto em uma tarde.

De acordo com Bresler, o intervalo é reduzido porque o Iniciador Actions elimina a necessidade de as instituições financeiras reconstruírem a estrutura tecnológica a cada nova aplicação. A criação não depende mais da fila interna dos departamentos de Tecnologia da Informação e reduz a necessidade de testes.

Segurança do consumidor

As automações dependem de autorização prévia do cliente, realizada no aplicativo do banco onde os recursos estão depositados. As movimentações automáticas ficam restritas a contas de mesma titularidade.

O consumidor também pode cancelar a autorização quando quiser. Caso uma operação envolva transferência para terceiros, é necessária validação específica por biometria no dispositivo do usuário.

Open Finance em expansão

O lançamento ocorre em um momento de expansão do Open Finance brasileiro, que reúne quase 290 milhões de contas conectadas.

A infraestrutura permite que consumidores compartilhem dados financeiros entre instituições e utilizem serviços de diferentes bancos a partir de uma experiência mais integrada.

Lançado em 2021, o Open Finance substituiu o Open Banking. Esse modelo permite o compartilhamento de dados entre instituições financeiras, com o consentimento do correntista e a manutenção de padrões de segurança regulados pelo Banco Central.

Iniciador de Pagamento

O Iniciador de Transação de Pagamento é uma instituição autorizada pelo Banco Central que permite ao cliente iniciar uma operação financeira, como uma transferência ou um Pix, a partir de uma plataforma diferente daquela em que mantém sua conta. Com a autorização do usuário, o iniciador transmite a ordem de pagamento à instituição onde o dinheiro está depositado.

O serviço não exige que o cliente transfira recursos previamente para uma carteira intermediária: o valor sai diretamente da conta de origem e segue para o destino indicado. O ITP também não mantém a custódia do dinheiro nem movimenta a conta sem o consentimento do titular.

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Com informações da Agência Brasil