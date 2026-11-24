O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, nesta segunda-feira, (23), a compra de 42% de participação na Neomille S.A., empresa produtora de etanol de milho do Grupo Cerradinho.
A aquisição, no valor de R$ 2,8 bilhões, prevê a atuação na produção e comercialização de combustíveis de baixo carbono, com capacidade de produção de etanol de 800 milhões de litros por ano.
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Segundo Magda, “a entrada no setor de etanol representa um passo importante na construção de competências, parcerias e oportunidades de negócios que contribuirão para manter a relevância da Petrobras na oferta de energia nas próximas décadas”
O acordo permitirá que a Petrobras e o grupo Cerradinho potencializem relações comerciais em diversas frentes envolvendo etanol, óleo técnico de milho (TCO), diesel, ureia e enxofre.
“Vamos criar valor, compartilhar competências e identificar oportunidades de integração com diferentes negócios da Petrobras. Ao conectar a produção de biocombustíveis, logística, comercialização e novas rotas de combustíveis de baixo carbono reforçamos nossa estratégia integrada e competitiva para a transição energética”, disse o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, William Nozaki.
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Com informações da Agência Brasil