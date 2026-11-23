O Conselho de Administração da Petrobras, em reunião realizada nesta segunda-feira (23), aprovou o pagamento de remuneração extraordinária aos acionistas no valor de R$ 15, 6 bilhões, equivalente a R$ 1,21035949 por ação ordinária e preferencial em circulação. O montante será pago em parcela única e integralmente sob a forma de dividendos intercalares (durante o próprio exercício em curso, antes do fechamento do balanço anual da empresa).

Para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3, a data-base será 7 de dezembro de 2026. As ações da Petrobras serão negociadas ex-direitos a partir do dia seguinte, 8 de dezembro de 2026.

Notícias relacionadas:

O valor será pago em parcela única no dia 23 de dezembro de 2026, no valor de R$ 1,21035949 por ação ordinária e preferencial em circulação, integralmente sob a forma de dividendos.

A Petrobras informou que o montante a ser pago estará sujeito à incidência de Imposto de Renda, nos termos da legislação tributária vigente.

De acordo com a companhia, para fins de aplicação de eventual isenção ou tratamento tributário diferenciado dos investidores não residentes, o respectivo representante legal ou custodiante deverá manter a documentação comprobatória da situação fiscal devidamente atualizada no cadastro do investidor no sistema disponibilizado pela B3 S.A.

O valor a ser pago será descontado da remuneração aos acionistas a ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2027 relativa ao exercício de 2026. Para o cálculo do desconto, o valor será reajustado pela taxa Selic desde a data do pagamento até o encerramento do exercício social corrente.

?

Com informações da Agência Brasil