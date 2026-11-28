O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, neste sábado (28), o convite feito ao banqueiro Luiz Carlos Trabuco para assumir o ministério da Fazenda no seu próximo mandato, que começa dia 5 de janeiro.

O presidente afirmou que confia no trabalho de Trabuco e que não convidaria alguém para atuar contra os pobres.

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“Podem ficar certos, vocês vão ter muito orgulho do trabalho do amigo Trabuco, que eu já chamo de companheiro, no ministério da Fazenda. É gente de confiança, companheiro de muito caráter. E seu eu confio nele, pode confiar. Porque eu jamais traria alguém para trabalhar contra o povo pobre desse país”, disse o presidente durante live neste sábado com o deputado André Janones (Rede-MG).

Na última quinta-feira (26), o Palácio do Planalto divulgou nota para confirmar a escolha por Trabuco para comandar a pasta.

Ele é um nome conhecido no mercado financeiro e atualmente preside o Conselho de Administração do Bradesco. Seu nome foi bem recebido pelo setor.

Lula afirmou que precisava de alguém para ajudá-lo a transformar o Brasil na sexta economia mundial e entendeu que Trabuco era o nome certo para o cargo.

Disse que conversou com o banqueiro e pediu para ele dedicar quatro anos da vida dele ao Brasil, já que, segundo o presidente, era um homem que havia vencido na vida particular.

“E, para minha grata surpresa, ele aceitou. Então, estou muito feliz. Aqueles que desconfiam, eu acho normal. Ninguém conhece”, disse o presidente.

Ele classificou o presidente do Conselho de Administração do Bradesco como o nome certo para trazer confiança do mercado financeiro mundial no Brasil.

“Nós vamos mudar o padrão de desenvolvimento do Brasil. Ele vai deixar de ser um país de sobe um degrau e cai dois. Esse país vai crescer definitivamente. E fiquei pensando em quem trazer para me ajudar nessa tarefa. Eu preciso trazer um top, alguém que possa me ajudar a gerar confiança no mundo”.

Lula também elogiou dois ex-ministros da Fazenda de governos seus, Fernando Haddad e Guido Mantega, classificando-os como “extraordinários”.

Também lembrou de seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o comparou com Trabuco. Segundo Lula, Alckmin precisou vencer a desconfiança de uma ala mais radical da sua base aliada, tal qual seu novo ministro precisará fazer.

“É como o Alckmin. Muita gente não queria que eu trouxesse o Alckmin. E graças a Deus ele aceitou e estamos fazendo um trabalho extraordinário”.

Histórico

Lula contou que conheceu Luiz Carlos Trabuco na década de 1990, quando o Partido dos Trabalhadores teve a ideia de criar um cartão de crédito para seus filiados. Vários bancos recusaram o negócio, mas Trabuco recebeu Lula e aceitou.

“Nasceu uma relação de respeito pelo profissional sério que ele era, e ele ainda não era presidente do Bradesco”, contou.

O presidente também contou ter recomendado o nome do banqueiro à Dilma Rousseff, durante o governo dela, em 2014. Lula não soube dizer o motivo, mas Trabuco não assumiu o posto.

“Me parece que a Dilma tentou chamar o Trabuco. Mas ele não veio, não quis ser ou não deixaram, e veio uma outra pessoa. Veio o [Joaquim] Levy, uma pessoa que eu respeito, mas eu não traria para ser ministro da Fazenda”.

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Com informações da Agência Brasil