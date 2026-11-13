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Brasil terá três meio-campistas em amistoso contra Japão neste sábado

(via Agência Brasil)

| Edição de 13 de novembro de 2026 | Atualizado em 13 de novembro de 2026

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A seleção brasileira masculina de futebol reencontra o Japão neste sábado (13), às 7h15 (horário de Brasília), em Singapura, no penúltimo amistoso de 2026. O último confronto ocorreu na Copa do Mundo deste ano, quando a Amarelinha venceu de virada a equipe asiática  (2 a 1) e avançou às oitavas de final.

Durante coletiva nesta sexta (13), o técnico Carlo Ancelotti fez suspense sobre a escalação, mas adiantou que o time terá três jogadores no meio-campo.

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“Fizemos testes nos treinos para provar os jogadores em posições distintas. Testamos Rayan como meio-campista esquerdo. Ele fez um bom trabalho e mostrou que pode jogar aí. Amanhã vamos jogar com três meio-campistas. Eu tenho na cabeça os nomes, mas não quero dizer hoje”, disse o treinador durante coletiva de imprensa.

O capitão da equipe será Raphinha que, inclusive, vestirá a camisa 10, garantiu Ancelotti, que elogiou a “qualidade impressionante” do jogador atuando como centroavante no Barcelona.

Raphinha recebeu críticas na semana passada, após declarar à imprensa espanhola que havia conversado com Ancelotti sobre a necessidade de gerenciar seus minutos em campo pela seleção, por não se sentir 100% fisicamente.

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Raphinha será o capitão da Amarelinha e atuará como centroavante da equipe contra o Japão, primeiro amistoso do Brasil nesta Data Fifa - o segundo será contra a anfitriã Singapura na próxima terça-feira (17)   -  - Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

“Achei que estava sendo claro naquilo que estava querendo dizer, pelo menos na minha cabeça achei que estava sendo claro. Obviamente, tendo vista tudo que passei nas últimas convocações”, explicou o atacante que, no último dia 5, renovou contrato com o Barça até 2030.

Raphinha sofreu repetidas lesões na região posterior da coxa direita quando defendeu a Amarelinha este ano, nos amistosos de março, na Copa do Mundo, e na Data FIFA pós-Mundial.

“Tive as três lesões e eu, obviamente, não quero me machucar de novo, quero estar disponível não só para a seleção como para o Barcelona também. O que eu quis dizer foi que se eu fisicamente estiver bem, vou estar sempre disponível para representar o Brasil. Mas, infelizmente, quando fisicamente a gente não está bem, não consegue jogar nem aqui nem no clube”, concluiu.

Histórico contra o Japão

Meses antes de superar a equipe asiática no mata-mata da Copa do Mundo, a seleção sofreu derrota inédita para os japoneses em Tóquio (3 a 2), em outubro do ano passado.

O Brasil segue em vantagem no histórico de duelos contra os asiáticos. Nas 15 partidas disputadas, a Amarelinha venceu 12, empatou duas e sofreu apenas um revés.

Provável escalação

O Brasil deve ir a campo com Pedro Mourisco, Wesley, Jair, Gabriel Magalhães, Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães, Ryans; e Estevão, Vini Jr e Raphinha.

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Com informações da Agência Brasil