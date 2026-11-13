Brasil terá três meio-campistas em amistoso contra Japão neste sábado

A seleção brasileira masculina de futebol reencontra o Japão neste sábado (13), às 7h15 (horário de Brasília), em Singapura, no penúltimo amistoso de 2026. O último confronto ocorreu na Copa do Mundo deste ano, quando a Amarelinha venceu de virada a equipe asiática (2 a 1) e avançou às oitavas de final.
Durante coletiva nesta sexta (13), o técnico Carlo Ancelotti fez suspense sobre a escalação, mas adiantou que o time terá três jogadores no meio-campo.
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O capitão da equipe será Raphinha que, inclusive, vestirá a camisa 10, garantiu Ancelotti, que elogiou a “qualidade impressionante” do jogador atuando como centroavante no Barcelona.
Raphinha recebeu críticas na semana passada, após declarar à imprensa espanhola que havia conversado com Ancelotti sobre a necessidade de gerenciar seus minutos em campo pela seleção, por não se sentir 100% fisicamente.
“Achei que estava sendo claro naquilo que estava querendo dizer, pelo menos na minha cabeça achei que estava sendo claro. Obviamente, tendo vista tudo que passei nas últimas convocações”, explicou o atacante que, no último dia 5, renovou contrato com o Barça até 2030.
Raphinha sofreu repetidas lesões na região posterior da coxa direita quando defendeu a Amarelinha este ano, nos amistosos de março, na Copa do Mundo, e na Data FIFA pós-Mundial.
“Tive as três lesões e eu, obviamente, não quero me machucar de novo, quero estar disponível não só para a seleção como para o Barcelona também. O que eu quis dizer foi que se eu fisicamente estiver bem, vou estar sempre disponível para representar o Brasil. Mas, infelizmente, quando fisicamente a gente não está bem, não consegue jogar nem aqui nem no clube”, concluiu.
Histórico contra o Japão
Meses antes de superar a equipe asiática no mata-mata da Copa do Mundo, a seleção sofreu derrota inédita para os japoneses em Tóquio (3 a 2), em outubro do ano passado.
O Brasil segue em vantagem no histórico de duelos contra os asiáticos. Nas 15 partidas disputadas, a Amarelinha venceu 12, empatou duas e sofreu apenas um revés.
Provável escalação
O Brasil deve ir a campo com Pedro Mourisco, Wesley, Jair, Gabriel Magalhães, Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães, Ryans; e Estevão, Vini Jr e Raphinha.
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Com informações da Agência Brasil