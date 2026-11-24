Os oito estádios da Copa do Mundo Feminina de futebol, no ano que vem, vão contar com a instalação de “salas lilás”, voltadas para acolher denúncias de mulheres vítimas de violência, assédio ou importunação sexual. A informação foi confirmada, nesta segunda (23), pela secretária especial para a Copa do Mundo feminina, Juliana Agatte.

“Posteriormente vai ser ampliado para todas as capitais, que é o que a gente gostaria como legado”, afirmou. Juliana Agatte participa também nesta terça (24), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), do primeiro encontro nacional do governo federal com as diversas entidades relacionadas ao evento, que acontece entre 24 de junho e 25 de julho.

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Juliana destacou que foi definida a primeira etapa de um plano nacional para o legado da Copa do Mundo. “A gente tem conversado muito sobre a importância dessa iniciativa estar estampada em todos os lugares”. Segundo ela, o plano para o legado da Copa foi estruturado em quatro eixos. Um deles é o enfrentamento à violência contra a mulher nos ambientes esportivos.

“O objetivo é que as atletas tenham espaço de canais de denúncia para sinalizar a violência no ambiente esportivo e também na sociedade. A ideia é aproveitar o esporte para passar essa mensagem do enfrentamento às violências”, afirmou.

Segundo a secretária, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça indica o atendimento especializado para qualquer situação de violência que a vítima se sinta violada. A experiência no Mineirão, em Belo Horizonte, serviu de inspiração para a medida. “Já tem uma sala de laço em pleno funcionamento e, para nós, é uma referência. Vão ter algumas diretrizes nacionais que nós queremos publicar para ficarem vigentes durante a Copa”.

Entre os objetivos do plano de legado, está a busca para que haja mais acesso e permanência das meninas e mulheres no futebol. “Que nas escolas tenha futebol feminino e seja uma modalidade garantida na atividade física.

Regulamentação

O segundo eixo de legado pretendido refere-se aos resultados práticos da Lei de desenvolvimento do futebol feminino, que foi sancionada pelo presidente Lula em setembro. Segundo a secretária especial para a Copa, deve ser expedida uma portaria com a participação de diferentes entidades para concluir a regulamentação dessa lei até março do ano que vem.

“Nós vamos sinalizar em torno de 100 dias para concluir a regulamentação a fim de fomentar que mais mulheres estejam nesses espaços de gestão por dentro do futebol”. A ideia do governo é que haja parcerias também com clubes e federações. “Toda a profissionalização do futebol depende dessas instituições”.

O outro legado pretendido é que exista transformação cultural e visibilidade para que as mulheres enfrentem menos estigmas estereótipos. “Para que as meninas nxerguem o futebol feminino como uma possibilidade de ambiente de trabalho”.

No encontro entre os representantes das sedes para a Copa do Mundo, a secretária especial destacou ser necessário o alinhamento de ações de segurança pública e suporte de saúde para os visitantes. Mais de 50 órgãos de governo atuam para o alinhamento das atividades e pelo legado que o evento pode repercutir. “Criar legado é uma tarefa difícil. Precisa se traduzir em questões práticas e não ocorre de cima para baixo”.

200 mil estrangeiros

A expectativa da Fifa é que o evento tenha a participação de duas milhões de pessoas, sendo 200 mil estrangeiras. Inclusive uma reunião com representantes de embaixadas também está prevista para esta terça

Juliana Agate avaliou ainda que as experiências brasileiras de eventos anteriores, como a Copa do Mundo masculina, de 2024, das Olimpíadas, no Rio de Janeiro, em 2016, e da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), em Belém, no ano passado são fundamentais para a organização dos detalhes da copa feminina.

Há uma estimativa de movimentação financeira da ordem de mais de R$ 8 bilhões e com previsão de gerar em torno de 73 mil empregos diretos e indiretos.

Além dos números, a secretária especial do governo defendeu a necessidade de que as cidades implementem o ponto facultativo nos dias de jogos em vista dos contingentes em deslocamento pelas cidades e pelo País. O evento no Brasil é o primeiro que ocorre na América do Sul. A Copa reunirá 32 seleções em 64 partidas.

Experiência mexicana

No evento, a secretária de turismo da Cidade do México, Alejandra Guerrero, acompanhou as discussões em vista de que o país dela será uma das sedes da Copa feminina de 2031. Ela lembrou que o México sediou torneio internacional de seleções em 1971, como uma uma Copa, mas que não foi organizada pela Fifa.

A secretária destacou o detalhismo da organização do evento no Brasil e recordou a experiência que o México teve neste ano, na Copa masculina, e também nos anos de 1970 e 1986. “México e Brasil são dois países que têm o futebol como paixão, quase como religião”.

Juliana concordou que um dos maiores desafios desses eventos é o combate à discriminação, ao machismo e à xenofobia. A secretária elogiou a iniciativa no Brasil de haver preços acessíveis dos ingressos. Para isso, houve um acordo entre o governo brasileiro e a Fifa. “De verdade, admiro o que estão fazendo”.

As entradas estão com valores a partir de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

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Com informações da Agência Brasil