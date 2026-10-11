Dupla de Stefani fatura WTA 1000 de Pequim, o 5º título na temporada

A tenista brasileira Luisa Stefani conquistou neste domingo (11) o quinto título do ano, ao vencer ao lado da canadense Gabriela Dabrowski o WTA 1000 de Pequim (China). Segunda melhor dupla da temporada, a parceria Brasil-Canadá derrotou com facilidade a final contra a dupla da tcheca Katerina Siniakova com a chinesa Shuai Zhang (7ª no ranking), por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Mesmo antes do fim, 2026 já é o mais vitorioso de Stefani, superando o bom desempenho de 2025, quando colecionou quatro títulos - na ocasião a paulista jogava com a húngara Timea Babos.

"É sempre um prazer e uma honra jogar com Shuai Zhang e Katerina Siniakova, são grandes jogadoras. Foi mais uma grande semana, grande temporada, sempre um desafio ir bem e fazer melhor. Eu e a Gabi tivemos que colocar um grande nível para essa final para conquistar esse título. Muito especial dividir essa semana com a Gabi. Sempre especial estar aqui em Pequim, finalizamos forte", pontou Stefani, de 29 anos.

"Me sinto uma sortuda por levantar esse troféu e jogando um grande tênis e jogando com uma grande parceira", disse a canadense: "Muito orgulhosa do nosso progresso esse ano, nos sentimos incríveis e isso reflete no resultado de hoje", concluiu.

Mal haverá tempo de comemorar. Também na China, Stefani e Dabrowski disputarão o WTA 1000 de Wuhan, que começa nesta segunda (12). Caso vençam, elas alcançarão a liderança da temporada – a dupla número 1 no momento, com vantagem de menos de 700 pontos, é formada pela tcheca Katerina Siniakova e a norte-americana Taylor Townsend.

Após Wuhan, a parceria Brasil-Canadá competirá no WTA 500 de Tóquio (Japão) e, por fim, o WTA Finals, torneio que reunirá as oito melhores duplas do ano, em Indian Wells Estados Unidos), entre 8 e 15 de novembro. No ano passado, Stefani e Babos foram vice-campeãs do Finals.

Antes de erguer a taça em Pequim, Stefani e Dabrowski foram campeãs do WTA 1000 de Dubai, WTA 500 de Estrasburgo e dos WTA 250 Eastbourne (Inglaterra) e SP Open. Também este ano a foi vice-campeã no Torneio de Wimbledon e semifinalista do US Open, dois dos qutros Grand Slams da temporada.

Ao todo, a dupla Brasil-Canadá somam sete títulos. Os primeiros da parceria foram obtidos no WTA 1000 deMontreal (Canadá) em 2021 e, no ano seguinte, no o WTA 250 de Chennai (Índia).

Vitórias no WTA de Pequim

16 avos de final - Luisa Stefani/Gabriela Dabwowski 2 x 0 Tang Qianhui (CHN)/Xu Yifan (CHN) - 6/4 e 6/4;

Oitavas de final - Luisa Stefani/Gabriela Dabwowski 2 x 0 Ulrikke Eikeri (NOR)/Quinn Gleason (USA) - 6/3 e 6/4;

Quartas de final - Luisa Stefani/Gabriela Dabwowski 2 x 0 Sara Errani (ITA)/Jasmine Paolini (ITA) - 7/5 e 7/6(6);

Semifinal - Luisa Stefani/Gabriela Dabwowski 2 x 1 Elise Mertens (BEL)/Diana Shnaider - 6/4, 3/6 e 10/7;

Final - Luisa Stefani/Gabriela Dabwowski 2 x 0 Katerina Siniakova (CZE)/Zhang Shuai (CHN) - 6/1 e 6/2.

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Com informações da Agência Brasil