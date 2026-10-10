Maria Clara Pacheco é campeã da 3ª etapa do Grand Prix, em Paris

Campeã mundial de taekwondo, a brasileira Maria Clara Pacheco venceu neste sábado (10) a terceira etapa do Grand Prix Series 2026, em Paris. Número 1 do mundo, a atleta paulista derrotou a jordaniana Fadia Khirfan (3ª no ranking) na final da categoria até 57 quilos por 2 rounds a 0 (2 a 0 (14-3 e 16-5). Maria Clara já vencera as etapas anteriores do Grand Prix: foi campeã em junho, em Roma (Itália) e três meses depois em Muju (Coreia do Sul).

Para chegar à decisão do ouro, a brasileira enfileirou vitórias. Estreou com vitória nas oitavas de final contra a Kanelya Carabin por 2 rounds a 0. Depois repetiu o placar contra a vice-campeã olímpica em Paris 2024, a iraniana Nahid Kiyanichandeh. Na semifinal, Maria Clara não teve dificuldades para derrotar a cazaque Mariya Sevostyanova (KAZ), novamente pelo placar de 2 rounds a 0.

Na luta final pela medalha de ouro contra Fadia Khirfan, a brasileira saiu na frente no primeiro round, após a jordaniana levar duas punições no início do combate. Mais tarde a brasileira ampliou a vantagem após acertar um golpe na cabeça, ganhando por 5 a 2.

No round seguinte, Maria Clara deslanchou com 6 a 0 no placar. A jordaniana esboçou uma reação a poucos segundo do fim, mas a brasileira seguiu no controle e ganhou por 6 a 4.

Em fevereiro deste ano, a atleta passou por uma cirurgia no quadril. Quatro meses depois, retornou às competições no Grand Prix de Roma, em que faturou de cara a medalha de ouro. Em setembro, Maria Clara também subiu ao topo do pódio nos Jogos Sul-Americanos de Santa-Fé (Argentina) e no Aberto do Brasil, em Londrina (PR).

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Com informações da Agência Brasil