Maria Clara Pacheco é campeã da 3ª etapa do Grand Prix, em Paris

Campeã mundial de taekwondo, a brasileira Maria Clara Pacheco venceu neste sábado (10) a terceira etapa do Grand Prix Series 2026, em Paris. Número 1 do mundo, a atleta paulista derrotou a jordaniana Fadia Khirfan (3ª no ranking) na final da categoria até 57 quilos por 2 rounds a 0 (2 a 0 (14-3 e 16-5). Maria Clara já vencera as etapas anteriores do Grand Prix: foi campeã em junho, em Roma (Itália) e três meses depois em Muju (Coreia do Sul).
Para chegar à decisão do ouro, a brasileira enfileirou vitórias. Estreou com vitória nas oitavas de final contra a Kanelya Carabin por 2 rounds a 0. Depois repetiu o placar contra a vice-campeã olímpica em Paris 2024, a iraniana Nahid Kiyanichandeh. Na semifinal, Maria Clara não teve dificuldades para derrotar a cazaque Mariya Sevostyanova (KAZ), novamente pelo placar de 2 rounds a 0.
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CAMPEÃ DO GRAND PRIX DE PARIS 2026! ???????? Maria Clara Pacheco conquistou ouro na categoria até 57kg e segue no topo do ranking mundial! VOCÊ É UM FENÔMENO DO TAEKWONDO, MARIA! ?????? ??@jonneroriz/COB #TimeBrasil #Taekwondo #Caixa https://t.co/vf0eaXrN1R — Time Brasil (@timebrasil) October 10, 2026
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Na luta final pela medalha de ouro contra Fadia Khirfan, a brasileira saiu na frente no primeiro round, após a jordaniana levar duas punições no início do combate. Mais tarde a brasileira ampliou a vantagem após acertar um golpe na cabeça, ganhando por 5 a 2.
No round seguinte, Maria Clara deslanchou com 6 a 0 no placar. A jordaniana esboçou uma reação a poucos segundo do fim, mas a brasileira seguiu no controle e ganhou por 6 a 4.
Em fevereiro deste ano, a atleta passou por uma cirurgia no quadril. Quatro meses depois, retornou às competições no Grand Prix de Roma, em que faturou de cara a medalha de ouro. Em setembro, Maria Clara também subiu ao topo do pódio nos Jogos Sul-Americanos de Santa-Fé (Argentina) e no Aberto do Brasil, em Londrina (PR).
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Com informações da Agência Brasil