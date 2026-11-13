Fifa abre venda de ingressos para Copa Feminina 2027 em 1º de dezembro

A primeira etapa de venda de ingressos para a Copa do Mundo Feminina de futebol no Brasil começa no próximo dia 1º e vai até 8 de dezembro, anunciou a Fifa nesta sexta-feira (13), durante evento no Maracanã, palco do jogo de abertura e da decisão do título. A entidade oferecerá três categorias de pacotes. Há opções com três partidas pelo valor inicial de R$ 100, ou aproximadamente R$ 30 por jogo. O primeiro Mundial feminino da América do Sul ocorrerá entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

O início da comercialização dos pacotes antecede o sorteio dos grupos, programado para 11 de dezembro. O valor inicial do passaporte ‘Seleção Brasileira’ (categoria 3), com entradas para os três duelos da fase de grupos, sairá por R$ 205.

Notícias relacionadas:

Os pacotes estarão disponíveis somente no site oficial da Fifa. Os torcedores deve registrar interesse no site FIFA.com/tickets e criar um FIFA ID antes do início das vendas. Está prevista a venda de meia-entrada conforme direito garantido pela legislação brasileira. Também serão ofererecidos pacotes com ingressos para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, incluindo espaços para usuários de cadeira de rodas e assentos de acessibilidade extralargos. Em casos previstos, será possível solicitar ingressos de acompanhante.

Your seat at #FIFAWWC 2027 awaits! ?? Get ready to secure your tickets! Find out more about the passes here. ?? — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 13, 2026

Há outras duas categorias de pacotes nesta fase inicial de vendas. O ‘Passaporte Arena’, que inclui todas as partidas em um estádio específico até as quartas de final, com desconto de até 27% se comparado ao preço dos ingressos individuais para as mesmas partidas. Já o ‘Passaporte Flex’ permite que o torcedor personalize seu próprio pacote com três partidas elegíveis à escolha. Nesta categoria, é possível incluir um jogo do Brasil na fase de grupos ou semifinal. A decisão do título ou a partida pela medalha de bronze não poderão ser adicionadas.

“Seja para acompanhar o Brasil, fazer de um estádio a sua casa ou criar a própria jornada pela competição, queremos que os torcedores tenham a flexibilidade de viver este torneio da maneira que for mais significativa para eles.A empolgação da Copa do Mundo Feminina da FIFA começa muito antes do primeiro chute na bola, e mal podemos esperar para que os torcedores no Brasil e ao redor do mundo façam parte dessa emoção desde o início", disse Dame Sarai Bareman, diretora executiva de futebol eminino da Fifa, durante o evento no Maracanã nesta sexta (13).

Vendas após o sorteio de grupos

Após a confirmação do calendário de jogos, com horários das partidas definidos, terá início a segunda fase de venda de ingressos exclusivamente para clientes com cartão da bandeira Visa (crédito ou débito). Ao término da Pré-Venda do cartão Visa, haverá ainda duas etapas de comercialização de ingressos restantes para o público em geral.

?

Com informações da Agência Brasil