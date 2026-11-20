Entrou em cartaz nesta semana nos cinemas do Rio de Janeiro e de São Paulo o filme “Camisas Negras”, um misto de documentário e ficção, que traz para as telas a história do Vasco da Gama.O time foi campeão carioca em 1923, com uma equipe formada por jogadores negros e trabalhadores humildes, recrutados em diversos clubes do subúrbio do Rio.

Dirigido por Jefferson Mello, a obra conta com atores conhecidos do grande público, como Bruno Mazzeo, que já tinha interpretado o técnico Zagallo na série “Brasil 70: a Saga do Tri”. Agora Mazzeo entra em cena como José Augusto Prestes, o presidente do Cruzmaltino daquela época. Já Sérgio Malheiros deu vida ao goleiro Nelson Conceição. Além deles, o ex-jogador do Vasco dos anos 80, Almir Ernani de Souza também atuou no filme, interpretando o ex-atacante Torterolli, que fez parte do time campeão em 1923.

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“Eles representam uma luta antirracista, foi um time perseguido pela elite à época. É a história mais potente do racismo estrutural. Passados cem anos eles continuam com essa história tão marcante, que precisa ser contada”, explica o diretor Jefferson Mello.

Numa época em que o futebol ainda era escrito em inglês (football) o esporte era dominado por clubes de elite, com jogadores majoritariamente brancos. Flamengo, Fluminense, Botafogo não incluíam atletas negros nos elencos e suas equipes eram formadas pelos filhos da aristocracia. Não que os negros estivessem proibidos de participar do Campeonato Carioca. Eles atuavam em clubes de fábrica, como o Bangu, mas trabalhavam muito e não tinha tempo para treinar. Invariavelmente, perdiam os jogos que disputavam.

Para quebrar a hegemonia branca era preciso montar um time que fosse vencedor. E o Vasco de 1923 conseguiu isso, conquistando a taça com 12 vitórias em 14 jogos. Na ocasião, o time miscigenado não foi bem aceito pela sociedade.

“Na época não se usavam palavras como ‘racismo’ e ‘preconceito’. Os críticos focavam na remunerabilidade deles e também no analfabetismo, mostrando todo um preconceito em relação às camadas mais pobres. Eles sofreram todo tipo de perseguição. Numa época em que 65% da população brasileira era analfabeta, a Liga exigiu que os jogadores fossem letrados. E o Vasco tomou uma atitude bacana em alfabetizá-los", pontuou Mello.

A produção do filme escolheu como locação um campo de futebol na cidade de Niterói (RJ) para simular as partidas do Vasco em 1923 e todo o figurino da época foi reconstituído: a camisa cinza de treinos, a camisa branca do goleiro Nelson e, claro, as camisas negras dos jogadores do Cruzmaltino - na época o clube ainda não utilizava a faixa branca em diagonal. As réplicas viraram atração de uma exposição no Shopping Leblon, na zona sul do Rio, na semana de estreia do filme.

Além das gravações em Niterói, o diretor fez entrevistas com historiadores e jornalistas na Argentina, Espanha, Itália, Polônia e Alemanha, para mostrar que o racismo no futebol é prática recorrente em vários estádios pelo mundo.

“Era importante mostrar para sociedade que o crime do racismo não acontece só no Brasil. O mecanismo persiste. Por que a Espanha xingou o Vinicius Júnior de “macaco” em oito cidades diferentes? No filme eu conto três histórias de jogadores sofreram racismo. Infelizmente, a gente não sabe se o racismo vai acabar. Mas o filme pretende ser uma ferramenta de luta contra o racismo”, concluiu o diretor.

Apesar de o filme focar na luta de anos atrás dos atletas vascaínos, a trama interessa a torcedores de todos os times. E, claro, ninguém precisa necessariamente ir de camisa preta para a sessão de cinema.

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Com informações da Agência Brasil