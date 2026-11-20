Portugal, Estônia, Lituânia e Uruguai venceram a estreia na primeira fase da Copa do Mundo de vela na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Primeira competição internacional de vela desde os Jogos Rio 2016, a SSL Gold Cup (nome do Mundial em inglês) reúne equipes de 40 países. A seleção brasileira estreará direto nas oitavas de final, em 2 de dezembro. Entre os 10 velejadores do time canarinho está o multimedalhista olímpico Robert Scheidt (dois ouros, duas pratas e um bronze).

As primeiras regatas começaram na última quinta-feira (19), com 16 seleções. Uma das estreias mais emocionantes foi a de Portugal, pelo Grupo A, que reúne ainda Ucrânia, Colômbia, e Antígua e Barbuda. A equipe ucraniana liderou boa parte da prova, mas na reta final o time português conhecido pelo apelido de Navigators, assumiu a dianteira e cruzou a linha de chegada em 37min17s, com apenas 17 segundos de vantagem sobre os ucranianos. Antígua e Barbuda e Colômbia chegaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente.

Na disputa do Grupo B, os lituanos, conhecidos como Ambers, sofreram com falha de comunicação no início da regata, e viram os taitianos despontarem em primeiro lugar. Próximo do fim, os Ambers aproveitaram uma faixa de vento mais forte aos pés do Pão de Açúcar para alcançar a liderança e selar a vitória em 38min00s. A Grécia terminou em segundo, o Taiti em terceiro e a Coreia do Sul em quarto.

A seleção da Estônia levou a melhor na estreia do Grupo C, mesmo enfrentando problemas no início da regata. Conhecidos pelo apelido de Icebreakers, os estonianos venceram a prova em 37min16s. A Malásia encerrou na segunda posição, seguida por Cuba em terceiro e Seychelles em quarto.

No Grupo D, os uruguaios ditaram o ritmo da regata e cruzaram a linha de chegada em om folga em 39min53s. A seleção de Omã terminou em segundo, seguida por Mianmar e Singapura.

Formato da competição

Todas as seleções contam com 10 velejadores que competem em embarcações idênticas da classe SSL47, com cerca de 14,3 metros de comprimento. A primeira fase (classificatória) vai até domingo (22), com um total de quatro regatas. Os dois primeiro colocados em cada chave se classificam à fase 1/16 avos de final, prevista para o período de 26 a 29 de novembro.

As oitavas de final – fase da estreia da seleção brasileira - , estão programadas para ocorrer de 2 a 5 de dezembro. As quartas ocorrerão de 7 a 10 de dezembro, as semifinais no dia 12 de dezembro e a grande final no domingo As quartas acontecem de 7 a 10 de dezembro, as semifinais no sábado (12) e a disputa do título mundial no domingo (13).

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Com informações da Agência Brasil