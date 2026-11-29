Com o título brasileiro deste ano já garantido, o Flamengo ainda persegue outras marcas. Uma é ter o artilheiro da competição. Neste domingo (29), o atacante Pedro balançou as redes na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, pela 37ª e penúltima rodada, e ficou perto de atingir o feito.

O camisa 9 rubro-negro igualou os 21 gols do também atacante Kevin Viveros e agora divide a artilharia com o colombiano do Athletico-PR. A partida na capital paranaense foi transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

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O Flamengo chegou a 81 pontos e ainda pode igualar a segunda maior pontuação já registrada na era dos pontos corridos com 20 clubes, iniciada em 2026, se vencer a Chapecoense na próxima quarta-feira (2), no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30 (horário de Brasília). O posto atualmente é do Atlético-MG, que somou 84 pontos em 2021. O recorde é do próprio Rubro-Negro: 90 pontos em 2019.

Com 46 pontos, o Coxa não tem risco de ficar entre os quatro últimos, que integram a zona de rebaixamento (Z-4), mas também não consegue se classificar a Libertadores. Os sete primeiros – o chamado G-7 – vão para o torneio continental em 2027. Também na quarta, às 21h30, o time paranaense se despede contra o Palmeiras, no Nubank Parque, em São Paulo.

O Coritiba até saiu na frente aos 18 minutos do primeiro tempo, com o meia Josué aproveitando falha do zagueiro Léo Ortiz após cruzamento da esquerda do lateral Bruno Melo. Aos 43, o chute de Joaquín Freitas pegou na mão do volante Sebastián Gómez, dentro da área. De pênalti, Pedro deixou tudo igual.

Na etapa final, o Flamengo passou à frente com Samuel Lino. Aos 17, o atacante foi lançado pelo volante Jorginho, saiu do zagueiro Tiago Cóser e virou o placar em Curitiba. Dois minutos depois, porém, o lateral Tinga recebeu passe de calcanhar de Josué e finalizou sem chances para o goleiro Andrew, igualando novamente o placar, que perdurou até o apito final.

Peixe sonha com Libertadores

O Santos se manteve na briga por vaga na Libertadores ao superar o Vitória por 3 a 2 no Barradão, em Salvador. O atacante Neymar comandou o triunfo paulista com uma assistência e dois gols. O primeiro deles o levou a 500 como jogador profissional.

O Peixe foi a 53 pontos, assumindo provisoriamente o sétimo lugar. O Alvinegro depende de uma derrota do Atlético-MG para o Vasco, ainda neste domingo, às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, para seguir no G-7. O time do litoral recebe o Botafogo na Vila Belmiro, em Santos (SP), na quarta, às 21h30, pela última rodada.

O Rubro-Negro baiano, com 44 pontos, vive uma situação semelhante à do Coritiba: sem possibilidade de Libertadores ou de queda à Série B. Nos mesmos dia e horário de Santos e Botafogo, o Leão visita o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro.

Aos 24 minutos da etapa inicial, Neymar cobrou escanteio pela direita, e o zagueiro Willian Arão cabeceou para as redes, colocando o Santos à frente. O empate do Vitória saiu aos 41, em chute de fora da área do volante Baralhas, no ângulo do goleiro Diógenes.

No segundo tempo, aos 17 minutos, Neymar bateu falta no canto esquerdo, e o goleiro Lucas Arcanjo não alcançou, recolocando o Peixe na dianteira. Aos 37, o camisa 10 converteu pênalti cometido pelo zagueiro Cacá no meia Philippe Coutinho. Nos acréscimos, o atacante Renê descontou para o Vitória.

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Com informações da Agência Brasil