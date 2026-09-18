Naná e Victória caem, mas Luisa Stefani vai às semifinais do SP Open

O Brasil tem apenas Luisa Stefani como representante ainda na briga por título no SP Open. Nesta sexta-feira (18), a parceria da paulista, número 3 do ranking de duplas da Associação de Tênis Feminino (WTA), com a canadense Gabriela Dabrowski (5ª) sequer precisou ir entrar em quadra no Parque Villa-Lobos, que fica na zona oeste de São Paulo, para avançar às semifinais.

Segundo a organização, a tcheca Dominika Salkova (146ª), que jogaria ao lado da espanhola Katlin Quevedo (105ª do ranking de simples da WTA, 888ª entre as duplistas), ficou doente e teve que se retirar do evento, principal torneio profissional de tênis feminino no Brasil. Assim, Luisa e Dabrowski se classificaram por W.O.

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A brasileira volta a jogar neste sábado (19), em horário e quadra a serem confirmados. As adversárias saem do confronto das chinesas Yiming Dang (232ª) e Xaodi You (227ª) contra a parceria da tcheca Vendula Valdmannova (147ª) com a norte-americana Mary Stoiana (282ª entre as duplistas, 116ª em simples), que ocorre ainda nesta sexta-feira (18).

Naná e Victória

O Brasil ainda estava representado no torneio de duplas pelas também paulistas Nahuany Silva, a Naná (434º) e Victória Barros (1066ª no ranking de duplistas, 827ª em simples).



As jovens de apenas 16 anos não resistiram ao favoritismo da parceria entre a russa Anastasia Tikhonova (80ª) e a ucraniana Valeriya Strakhova (92ª), que ganharam por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

Pela presença nas quartas de final, as duas darão saltos relevantes na próxima atualização do ranking de duplas da WTA. Principalmente Victória, que ganhará 413 posições e aparecerá no 653º lugar, entrando para o top-10 das tenistas até 18 anos como a oitava da estatística. Naná, por sua vez, ascenderá 97 degraus para ocupar a 337ª colocação, sendo a terceira melhor sub-18 entre as duplistas.

Ambas também subirão no ranking de simples. Apesar da queda na estreia da chave individual, Victória terá um salto de oito posições, passando à 819ª colocação. Naná, que avançou às oitavas de final, avançará 53 lugares na lista, assumindo o 541º posto na lista, tornando-se a 10ª melhor tenista sub-18 do mundo.

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Com informações da Agência Brasil