Com um gol do paraguaio Ramón Sosa, aos 6 minutos do segundo tempo, o Palmeiras superou o Estudiantes de La Plata (Argentina) por 1 a 0 e sagrou-se tetracampeão da Libertadores (1999, 2020, 2021 e 2026). A conquista foi comemorada neste sábado (28), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Quem também brilhou na partida foi o goleiro Carlos Miguel, ao fazer defesas decisivas e evitar o empate que levaria a decisão para a prorrogação e, possivelmente, para os pênaltis. Com mais esta taça, o técnico português Abel Ferreira chega ao terceiro título do torneio mais importante da América do Sul. Na próxima semana, no domingo (6 de dezembro), o Verdão poderá dar nova volta olímpica, já que disputa a final da Copa do Brasil contra o Grêmio, na Arena Mané Garrincha, em Brasília.

Primeira etapa

Um primeiro tempo de emoções raras. Com mais posse de bola, o Palmeiras teve dificuldade para impor sua superioridade técnica. A melhor chance saiu dos pés de Lucas Evangelista, que fez boa jogada individual e acertou a trave após desvio de Marcos Rojo. Faltou futebol e sobrou provocação: o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela precisou aplicar seis cartões amarelos apenas na etapa inicial, sendo três para palmeirenses (Flaco López, Giay e Carlos Miguel) e três para os argentinos (González Pírez, Tiago Palacios e Marcos Rojo).

Segunda etapa

Na volta do intervalo, Abel Ferreira substituiu Piquerez por Arthur, a pedido do próprio lateral. A jogada do gol da vitória nasceu justamente pela esquerda: Marlon Freitas passou para Arthur, que cruzou para a grande área. O colombiano Jhon Arias escorou de cabeça e deu uma bela assistência para o arremate de primeira de Ramón Sosa, sem chances para o goleiro uruguaio Fernando Muslera. Em desvantagem, os argentinos foram para cima, mas pararam em Carlos Miguel, que defendeu uma bicicleta de Guido Carrillo e uma cabeçada à queima-roupa de Edwuin Cetré. Mesmo com os acréscimos no fim do segundo tempo, nada foi capaz de conter a festa palmeirense.

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Com informações da Agência Brasil