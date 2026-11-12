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Paulistas dominam finalistas do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

(via Agência Brasil)

| Edição de 12 de novembro de 2026 | Atualizado em 12 de novembro de 2026

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O estado de São Paulo é protagonista na primeira edição do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. O evento que reconhece os destaques do futebol feminino brasileiro no ano ocorre no domingo (15), a partir de 19h (horário de Brasília), no Museu do Futebol, na capital paulista. A TV Brasil transmite a cerimônia em sinal aberto e no canal da emissora pública no YouTube.

A premiação conta com 14 categorias, sendo duas voltadas aos clubes (Melhor Departamento de Futebol Feminino e Futebol Feminino Contra o Feminicídio) e 12 individuais. Ao todo, são 46 finalistas de 15 times.

O futebol paulista lidera as indicações. São 26, entre atletas e os próprios clubes. O São Paulo, atual campeão brasileiro, é o destaque, com 11 nomes disputando premiações individuais, além de o Tricolor concorrer ao posto de Melhor Departamento de Futebol Feminino.

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Bruna Calderan (São Paulo), Gi Fernandes (Corinthians) e Fe Palermo (Palmeiras) concorrem ao prêmio na categoria de melhor lateral-direita - Arte/Agência Brasil

As Soberanas têm a meia Duda Serrana como finalista do prêmio de Melhor Jogadora, a atacante Isa candidata a Jogadora Revelação e Thiago Viana na briga pelo posto de Melhor Treinador(a). O clube ainda pode ter oito atletas na Seleção da Temporada: Carlinha (goleira), Bruna Calderan (lateral-direita), Bia Menezes (lateral-esquerda), Tayla e Carol Gil (zagueiras); Aline Milene e Robinha (meio-campistas) e Giovanna Crivelari (atacantes).

O Corinthians, com sete finalistas, aparece logo atrás. As vice-campeãs brasileiras têm o golaço de Vic Albuquerque na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Independência, em Belo Horizonte, no jogo de ida pelas quartas de final da competição, concorrendo na categoria de gol mais bonito do ano. As laterais Gi Fernandes (direita) e Tamires (esquerda), a zagueira Thais Ferreira, a meia Duda Sampaio e as atacantes Jhonson e Gabi Zanotti disputam vagas na Seleção da Temporada.

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Marília (Cruzeiro), Taina Maranhão (Palmeiras), Jhonson e Gabi Zanotti (ambas do Corinthians) e Giovana Crivelari (São Paulo) são as finalistas à melhor atacante de 2026 - Arte/Agência Brasil

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O Palmeiras é finalista na categoria Melhor Departamento de Futebol Feminino e tem quatro indicações à Seleção da Temporada: as laterais Fe Palermo (direita) e Raissa Bahia (esquerda), a zagueira Pati Maldaner e a atacante Taina Maranhão. A Ferroviária é representada na disputa de Craque da Torcida, com a meia Micaelly. Já o Santos tem a atacante Evelin Bonifácio concorrendo a Jogadora Revelação.

Entre os clubes dos outros estados, o Bahia é quem chama atenção. São seis indicações: Melhor Departamento de Futebol Feminino, Futebol Feminino Contra o Feminicídio, Melhor Treinador (Felipe Freitas), Melhores meio-campistas (Raquel Domingues), Melhor Goleira e Melhor Jogadora (ambas Yanne).

Outra atleta finalista em duas categorias é Marília, do Cruzeiro, rival de Yanne ao posto de craque do ano e candidata à Seleção da Temporada entre as atacantes. As Cabulosas também estão representadas na disputa de Gol Mais Bonito, com a meia Pri Back, que balançou as redes na vitória por 3 a 2 sobre o Corinthians, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Tayla (São Paulo), Pati Maldaner (Palmeiras), Thaís Ferreira (Corinthians), Núbia (Flamengo) e Carol Gi (São Paulo) concorrem à premiação na categoria melhor zagueira do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas - Arte/Agência Brasil

O Flamengo é mais um com três finalistas: a zagueira Núbia e a meia Djeni, nas respectivas posições, para a Seleção da Temporada; e a meio-campista Kaylane entre as revelações. Adversário rubro-negro na final da Copa do Brasil Feminina, o Internacional tem a meia-atacante Darlene concorrendo a Craque da Torcida e o próprio clube na disputa do prêmio Futebol Feminino Contra o Feminicídio.

Os outros cinco clubes representados na premiação deste domingo são América-MG (Sandy candidata a Melhor Goleira), Atlético-MG (Fabi Guedes disputando como Melhor Treinadora), Botafogo (Futebol Feminino Contra o Feminicídio), Grêmio (Camila Pini, meio-campista, como Gol Mais Bonito) e Juventude (Limpia Fretes, lateral-direita, finalista do Craque da Torcida).

A única categoria com a vencedora já conhecida é a de Artilheira da Temporada baseada nos números das atletas na disputa das três divisões nacionais (A1, A2 e A3) e da Copa do Brasil. A atacante paraguaia Lourdes González, do Vasco, foi a jogadora com mais gols marcados no ano: 15, todos na campanha do acesso e título das Meninas da Colina no Brasileirão A2.

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Raissa Bahia (Palmeiras),Tamires (Corinthians), e Bia Menezes (São Paulo) são finalistas ao prêmio na categoria lateral-esquerda - Arte/Agência Brasil

A programação da cerimônia no domingo (15) inicia às 19h com um pré-evento, com entrevistas e diferentes atrações. A premiação começa às 20h, com apresentação de Cissa Guimarães. Na ocasião, haverá uma homenagem às pioneiras do futebol feminino brasileiro, para reconhecer as atletas que abriram os caminhos para a consolidação da modalidade no país.

Ainda no evento, será lançada a terceira edição da Seleção Petrobras de Jornalismo, com tema "A Energia Delas". São 16 bolsas de R$ 20 mil para produção de matérias em texto, áudio ou vídeo sobre a modalidade, sendo três para cada região (15 ao todo) e uma de abrangência nacional, chancelada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), para reportagens que tratem exclusivamente de futebol feminino e combate à violência contra meninas e mulheres.

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Com informações da Agência Brasil