A seleção feminina de futebol empatou em 2 a 2 no primeiro de dois amistosos contra o Japão, na casa das adversárias. Na madrugada deste domingo (29), pelo horário de Brasília, no Edion Peace Wing, em Hiroshima, as brasileiras ficaram à frente duas vezes, graças a gols contra, mas cederam a igualdade às anfitriãs, no duelo que marcou o 50º jogo do técnico Arthur Elias à frente da Amarelinha.

"A seleção japonesa tem jogadoras ágeis e com precisão nos passes. Mas é para isso que viemos aqui, para testar e evoluir a seleção brasileira. Assim como elas, tivemos momentos com melhor marcação e momentos em que não funcionou tão bem", analisou Arthur, em entrevista coletiva após o encontro.

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O técnico acumula 31 vitórias, sete empates e 12 derrotas no comando do Brasil.

O confronto opôs duas seleções que estão entre as dez primeiras do ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa). O Japão está em quinto, duas posições à frente das brasileiras. Esse foi o 18º jogo entre os dois países, com sete triunfos para cada lado e agora quatro empates.

Aos 28 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio pela esquerda, a zagueira Lauren cabeceou, e a volante Fuka Nagano desviou para o próprio gol. O empate veio aos 35, com Hinata Miyazawa completando para as redes o cruzamento rasteiro da também meia Momoko Tanikawa pela direita.

Na etapa final, aos 19, a volante Duda Sampaio cobrou falta, e a goleira Ayaka Yamashita rebateu nos pés da atacante Geyse, que completou de calcanhar. A meia Yui Hasegawa tentou afastar, mas acertou Rion Ishikawa e a bola foi para o gol japonês. Quatro minutos depois, a também zagueira Hana Takahashi entrou na área pela direita, rolou na área, e Miyasawa, de novo, deixou tudo igual.

"Acho que fizemos um bom jogo, criamos muitas oportunidades que poderiam ter finalizado em gol. Vamos focar nas coisas que a gente tem que melhorar e nos gols que a gente tomou, mas a preparação segue muito forte e a gente está muito feliz com o trabalho que está sendo feito", disse a volante Angelina, em declaração ao site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

As duas seleções se reencontram no próximo sábado (5), às 3h (horário de Brasília), no JFE Staff Stadium, em Okayama. O duelo será o último da equipe canarinho em 2026.

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Com informações da Agência Brasil