Surf: Luana Silva vence, Ítalo Ferreira e Miguel Pupo caem em Cloud 9

Na virada de sábado (31) para domingo (1°) no Brasil, fim da manhã e início da tarde de hoje nas Filipinas, as disputas da etapa de Cloud 9 da Liga Mundial de Surfe (WSL) esquentaram.

Ao final do segundo dia de competições, os brasileiros que ainda seguem sonhando com o título mundial, faltando apenas mais uma etapa além desta, tiveram resultados mistos.

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Mais cedo, na chave feminina, Luana Silva derrotou a havaiana Bettylou Sakura Johnson por um somatório de 10.63 a 9.66 e avançou às quartas de final. Ela vai encarar outra havaiana, Carissa Moore, nas quartas de final.

Luana é atualmente a sétima colocada no ranking e tem chances remotas de se sagrar campeã mundial. Seis atletas e 10.370 pontos (o título de uma etapa rende 10.000 pontos à campeã) a separam da liderança, no momento ocupada pela australiana Molly Picklum.

Chave masculina

Já na chave masculina, seis atletas ainda têm chances matemáticas de serem campeões do mundo, sendo quatro brasileiros. No entanto, dois deles deram adeus à etapa das Filipinas neste domingo.

Ítalo Ferreira, atual número 2 do ranking, caiu para o havaiano Seth Moniz por 14.43 a 13.67, nas oitavas de final. Na mesma fase, Miguel Pupo, que ocupa a quinta colocação na corrida pelo título, perdeu para o australiano Jack Robinson por 11.90 a 6.10.

A eles, resta torcer contra os adversários e tentar recuperar terreno na última etapa do ano, em Pipeline, no Havaí, entre os dias 8 e 20 de dezembro.

Os outros dois brasileiros que ainda podem ser campeões mundiais em 2026 seguem vivos em Cloud 9. O líder do ranking e atual detentor do título, Yago Dora, terá pela frente, ainda pelas oitavas de final, o japonês Connor O'Leary.

Também pelas oitavas, Gabriel Medina, atual quarto colocado, medirá forças com o australiano Liam O'Brien.

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Com informações da Agência Brasil