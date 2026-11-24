Começa nesta terça-feira (24) a 4ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminino, a Copinha F Petrobras 2026. A TV Brasil transmite o duelo de abertura entre Palmeiras e Tarumã-AM, direto do Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte (Canindé), em São Paulo (SP), a partir das 21h15.

As transmissões integram acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF) que contempla 41 partidas organizadas pela entidade para transmissão na TV Brasil entre 2026 e 2027. Entre os grandes destaques está a exibição da 4ª edição da Copinha F Petrobras. Saiba mais sobre o acordo e os campeonatos previstos.

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A TV Brasil preparou um time de peso para as transmissões da competição: com a narração de Thiago Julianelli, acompanhado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta. A cobertura e as informações das rodadas ficam a cargo dos repórteres Lincoln Chaves e Juliano Justo.

Sobre a Copinha F Petrobras

A Copinha F Petrobras 2026 será disputada em quatro fases: primeira (fase de grupo), segunda (quartas de final), terceira (semifinal) e quarta (final). A competição reúne 20 clubes divididos em cinco grupos que jogarão entre si, dentro do grupo, em turno único. Avançam para o mata-mata — disputado em jogo único com decisão nos pênaltis em caso de empate — os líderes de cada chave e os três melhores segundos colocados gerais. Os confrontos das quartas de final e semifinais serão definidos por critérios de melhores campanhas da edição.

Confira os grupos:

Grupo A – MASP: Palmeiras, Flamengo-RJ, Vasco-RJ, Tarumã-AM

Grupo B – Copan: Corinthians, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Ação-MT

Grupo C – Ibirapuera: Ferroviária-SP, Centro Olímpico-SP, Grêmio-RS, Aliança-GO

Grupo D – Mercadão: São Paulo-SP, Fluminense-RJ, Vitória-BA, Criciúma-SC

Grupo E – Cantareira: Santos-SP, Botafogo-RJ, Internacional-RS, Sport-PE

Tela do futebol feminino

A parceria reforça o posicionamento da TV Brasil como a tela do futebol feminino no país. Mais do que ampliar o calendário de transmissões, o acordo garante ao público da emissora uma cobertura permanente da modalidade, com espaço para categorias de base, incluindo a Copinha F Petrobras, e para as competições profissionais previstas, em uma estratégia que valoriza a formação de novas atletas e acompanha o desenvolvimento do esporte dentro e fora de campo.

Há três anos consecutivos a TV Brasil transmite importantes competições nacionais da modalidade, a exemplo do Brasileirão Feminino, com o maior pacote de transmissões do futebol feminino na TV aberta desde 2024. Em 2025, a audiência das partidas cresceu 25%.

Serviço

Copinha F Petrobras - Palmeiras x Tarumã-AM às 21h15 na TV Brasil

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Com informações da Agência Brasil