Incêndio causa danos a prédio da Universidade Federal de Pernambuco

Um incêndio que começou na noite dessa quarta-feira (7), em um prédio do campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), causou grandes danos ao prédio, segundo informações divulgadas pela instituição. De acordo com a UFPE, ninguém ficou ferido.

A instituição informou que no edifício atingido funcionavam vários laboratórios nas áreas de fármacos, informática e genética. O Corpo de Bombeiros foi prontamente acionado, mas, devido aos produtos armazenados no local, o fogo se alastrou rapidamente.

Em nota divulgada no fim da noite de quarta, a UFPE lamentou “profundamente o ocorrido, especialmente em relação às pesquisas afetadas”.

Em suas redes sociais, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, colocou o ministério à disposição para prestar todo apoio necessário.



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Com informações da Agência Brasil