O funcionamento da Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo foi normalizado na tarde deste sábado (28) após uma falha ter parado a circulação dos trens durante toda a manhã. De acordo com a Companhia do Metropolitano de São Paulo, o problema ocorreu entre as 6h15 e as 12h15 devido à queda de energia na subestação elétrica de Campo Belo.

Para minimizar os impactos aos passageiros, o Metrô acionou o sistema Plano de Apoio entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), com ônibus gratuitos para atender o trajeto da linha, e reforçou o quadro de funcionários.

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A Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo atende atualmente oito estações: Morumbi, Chucri Zaidan, Vila Cordeiro, Campo Belo, Vereador José Diniz, Brooklin Paulista, Aeroporto de Congonhas, e Washington Luís.

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Com informações da Agência Brasil