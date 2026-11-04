Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 46 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (4) prêmio estimado em R$ 46 milhões. As seis dezenas do concurso 3.081 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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No último concurso, foram sorteados os números 13 - 17 - 28 - 29 - 39 - 58 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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Com informações da Agência Brasil