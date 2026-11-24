O manejo sustentável da floresta associado à identidade territorial, a estruturação de cadeias de valor e todo o mercado da bioeconomia estão no centro dos debates do 1º Encontro de Mulheres Indígenas da Amazônia, que começa nesta terça-feira (24) e vai até quinta (26) em Brasília.

O encontro reúne mulheres indígenas do Brasil, da Colômbia, do Peru, Equador e da Bolívia que buscam o fortalecimento de seus negócios além dos limites de seus territórios.

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A liderança do povo Guajará-Mirim, Angela Jaboti Brasil, por exemplo, viajou pela primeira vez de avião da Aldeia Baía das Onças, em Rondônia, até Brasília, em busca de conhecer novas práticas de colheita de sementes e plantio de espécies.

“A gente precisa da floresta. E vendo ela se acabar, lá na minha comunidade, estamos entrando em desespero por causa dos nossos artesanatos, que não estamos conseguindo produzir muito por falta de material”, diz.

De acordo com Angela, as mudanças climáticas afetam diretamente espécies que fornecem a maior parte desses materiais, como é caso da palmeira tucum, da qual as mulheres extraem a fibra e produzem o marico, uma espécie de bolsa utilizada na colheita e transporte dos alimentos.

“O clima, que agora está muito quente, fez com que o tucum não fique bom. Eles secaram e aí não dá para tirar, para fazer as bolsas, para carregar o alimento”, explica.

Mais do que resgatar a matéria prima, Angela quer avançar na produção e comercialização do marico e das biojóias produzidas pelas mulheres Guajará-Mirim.

“No encontro, eu vou poder conhecer outras mulheres, de outros lugares, que estão passando e que estão vendo a dificuldade da nossa Amazônia. Para mim, vai ser muito importante ouví-las, qual foi o processo delas, como começaram a comercializar, vender o artesanato”, explica.

A indígena Jeny Jazmín Juagibioy, do povo Camëntsá Biyá, de Putumayo, no sul da Colômbia, considera que o encontro é uma oportunidade de criar redes pan-amazônicas de liderança e diplomacia ambiental e sair do isolamento local.

“Quando compartilhamos o que fazemos em nossos territórios, aprendemos novas estratégias de governança, fortalecemos nossas capacidades, também a incidência política e demonstramos que soluções baseadas na natureza têm apoio e força coletiva”

Além do intercâmbio, as participantes passarão por atividades de formação em liderança, gestão de projetos e incidência política em espaços de decisão, como conferências internacionais.

A iniciativa faz parte do Programa de Mulheres Indígenas da Amazônia, criado em 2021 pela Conservação Internacional (CI), para ampliar o acesso de mulheres indígenas da Bacia Amazônica a financiamento direto, formação, mentoria e redes de colaboração.

De acordo com Bruna Pratesi, gestora de projetos na CI, a geração de renda com base nas cadeias produtivas locais é uma demanda que vem sendo pautada pelas mulheres indígenas desde o início do programa e apoiar essas iniciativas, além de trazer visibilidade, amplia a participação de mulheres nas decisões em seus territórios.

“Ampliar a participação delas é também fazer essa frente de proteção dos territórios, da conservação das florestas e de luta pelos direitos das mulheres”, acrescenta.

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Com informações da Agência Brasil