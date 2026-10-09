Piloto morre após queda de avião em pátio de manutenção do metrô de BH

Uma pessoa morreu após a queda de uma aeronave no pátio de manutenção do Metrô de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima é o piloto do monomotor, que era o único ocupante do avião.

O acidente ocorreu por volta das 11h15 desta sexta-feira (9) no Bairro São Gabriel. De acordo com os Bombeiros, o monomotor atingiu a estrutura de um galpão e um poste da rede elétrica antes de cair sobre os trilhos do metrô, que são utilizados para manobras de vagões.

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O monomotor era um modelo da Embraer EMB-711ST, com matrícula PT-VHE. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave saiu do Aeroporto de Pampulha e faria um pouso em Juatuba (MG), antes de retornar para o mesmo local.

Segundo informações do Registro Aeronáutico Brasileiro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião tinha capacidade para quatro pessoas e estava em situação regular.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e a Polícia Civil vão investigar as causas do acidente.

A concessionária Metrô BH, responsável pela operação do sistema metroviário de Belo Horizonte, ainda não se manifestou sobre o acidente.

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Com informações da Agência Brasil