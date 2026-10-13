2ª edição da ConCafé é lançada e terá concurso de bebidas

Aqualidade dos cafés produzidos na Serra de Apucarana vai ganhar uma nova vitrine para conquistar consumidores e ampliar mercados. A segunda edição do ConCafé – Seminário de Cafés Especiais da Região de Apucarana foi lançada ontem, durante coletiva de imprensa no Cine Teatro Fênix. O evento será realizado em 3 de dezembro, na Sociedade Rural de Apucarana, reunindo produtores, cafeterias, torrefações e compradores em uma programação voltada à valorização da cafeicultura e à geração de negócios. Uma das novidades é o concurso de bebidas.

Representando o prefeito Rodolfo Mota, o vice-prefeito Marcos da Vila Reis destacou que o seminário consolida um trabalho conjunto entre Apucarana, Arapongas e Cambira, municípios que integram a Indicação Geográfica Café da Serra de Apucarana. “A denominação de Origem foi uma conquista histórica e representa um grande avanço para os produtores, ao fortalecer a identidade do nosso café e abrir perspectivas de comercialização em outros estados e até no exterior”, ressaltou.

O secretário municipal de Serviços Públicos e Agricultura, Wendel Metta, explicou que a proposta é aproximar os produtores dos estabelecimentos comerciais, incentivando cafeterias, restaurantes e outros empreendimentos a oferecerem cafés da própria região. “A iniciativa busca melhorar a renda das famílias produtoras, agregar valor aos produtos comercializados e movimentar a economia local, criando oportunidades em várias frentes”, pontuou.

Segundo os dados apresentados, a Serra de Apucarana reúne aproximadamente 1.715 hectares cultivados com café e integra o segundo polo produtor do Paraná.

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA E CONCURSOS

A consultora do Sebrae, Thabata Alba, apresentou as novidades da programação. Uma das atrações será o primeiro concurso ConCafé voltado aos estabelecimentos que trabalham com bebidas à base de café. “A proposta é transformar o seminário em um evento anual de referência, dando protagonismo aos produtores e mostrando ao mercado a qualidade, a história e o potencial dos cafés da Serra de Apucarana”, enfatizou.

O evento também vai premiar novamente os cafés especiais produzidos regionalmente. “As inscrições estão abertas até 30 de outubro e contará com avaliação de jurados experientes, que também atuam no concurso estadual”, afirma o chefe do escritório regional do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Luiz Marcelo Franzin