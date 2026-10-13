Região tem sete municípios em situação de emergência com prejuízos de R$ 30 mi

Os temporais registrados nos últimos dois meses já provocaram quase R$ 30 milhões em prejuízos em sete municípios da região, que estão com situação de emergência declarada. Os dados contam na plataforma da Defesa Civil do Paraná. Apucarana, Marilândia do Sul e Califórnia concentram os maiores valores informados, com administrações municipais seguem acompanhando os impactos dos eventos climáticos.

Apucarana, alvo de um temporal de grandes proporções em 21 de setembro, registra R$ 11,48 milhões em prejuízos e 17.020 pessoas afetadas. O levantamento, no entanto, ainda está em andamento, e o valor poderá aumentar conforme novos danos forem contabilizados.

Marilândia do Sul aparece na sequência, com R$ 10,93 milhões em prejuízos, seguido de Califórnia, com R$ 4,15 milhões. Também constam na relação São Pedro do Ivaí, com R$ 2,48 milhões; Manoel Ribas, com R$ 328,1 mil; Ivaiporã, com R$ 241,7 mil; e Arapuã, com R$ 114,9 mil.

Os registros se referem a situações de emergência relacionadas a tempestades e vendavais ocorridos entre agosto e setembro de 2026. Os estragos incluem danos à infraestrutura e impactos para moradores e atividades econômicas.

Como o clima segue instável pelos efeitos do El Niño, o número de afetados tende a crescer. Em São João do Ivaí, a sequência de chuvas intensas e vendavais levou à decretação de estado de calamidade pública nas áreas atingidas. O Decreto nº 207, de 9 de outubro, considera os danos registrados entre 29 de setembro e 9 de outubro, incluindo alagamentos, erosões e problemas em cabeceiras de pontes e bueiros.

Segundo o prefeito Fábio Hidek Miura, a medida busca viabilizar recursos estaduais e federais para a recuperação da infraestrutura danificada. O prefeito também alertou para a possibilidade de agravamento da situação diante da previsão de mais chuva. “O pior ainda está por vir”, afirmou.

Chuvas geram alerta na zona rural

Além dos prejuízos causados pelos vendavais, as chuvas recentes têm exigido atenção das prefeituras para as condições das estradas rurais. Em Faxinal, a administração municipal prioriza os trechos mais críticos, com serviços de patrolamento, cascalhamento e readequação das vias. O prefeito Hermes Santa Rosa afirmou que a limitação de maquinário dificulta os trabalhos, mas as equipes aproveitam os períodos de trégua das chuvas para recuperar os pontos mais comprometidos. A prioridade é manter o acesso às comunidades rurais, garantir a circulação do transporte escolar e facilitar o escoamento da produção agrícola. Em Marilândia do Sul, segundo o secretário municipal de Obras, Mauro Dias, os danos nas estradas são pontuais e estão sendo mapeados e reparados. Em Mauá da Serra e Califórnia, as prefeituras também acompanham as condições das vias e identificam os trechos que precisam de manutenção. Já em São João do Ivaí, os temporais provocaram danos mais expressivos, incluindo erosões e problemas em pontes e bueiros, além de interrupções no tráfego e dificuldades de acesso a comunidades.

