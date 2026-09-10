AME da 22ª RS de Ivaiporã inicia atendimento de saúde

O Ambulatório Multiprofissional Especializado (AME) da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã iniciou os atendimentos na nova estrutura ontem para ampliar a assistência especializada em saúde na região. O ambulatório já funcionava na cidade, mas em um prédio considerado inadequado. A estrutura recebeu cerca de R$ 15 milhões para a obra e outros R$ 5 milhões para a compra de equipamentos. O investimento reúne recursos municipais, estaduais e federais.

A partir de agora, o atendimento será ampliado de oito para 11 especialidades. Entre as especialidades estão anestesiologia, cardiologia, fonoaudiologia, neurologia, ortopedia, urologia, cirurgia vascular, oftalmologia, otorrinolaringologia, obstetrícia e pediatria. Também são oferecidos exames de ultrassonografia e atendimento multidisciplinar. A estrutura foi planejada para chegar a 22 especialidades ao longo do tempo.

Para marcar o início dos atendimentos, foi realizada uma solenidade anteontem com a presença de autoridades municipais, estaduais e da população.

O secretário estadual de Saúde, César Neves, destacou o investimento de mais de R$ 350 milhões do Governo do Paraná na implantação de 24 AMEs. Segundo ele, a iniciativa busca reduzir os deslocamentos para consultas e exames especializados. “Nada melhor do que ele ser atendido mais perto da sua casa”, disse o secretário.

O prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil, destacou que o novo AME representa um avanço para a saúde especializada dos municípios do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS). “É um salto de qualidade na saúde especializada para toda a região”, avaliou.

Gil também parabenizou o Governo do Paraná pela regionalização da saúde e destacou que a iniciativa reduz viagens, custos e riscos para os pacientes. “É esse upgrade que a população vai sentir, com mais serviços e atendimento de qualidade mais perto de casa”, ressaltou.

O prefeito de Lunardelli, Wanderlei Sardi, disse que o AME deve ajudar a reduzir a falta de especialistas na região. “A expectativa do município é a melhor possível. O atendimento especializado é um gargalo e o AME vai desafogar muito e ajudar a saúde, principalmente para os pequenos municípios”, afirmou.

Já o prefeito de Jardim Alegre, Moisés Santos, destacou a proximidade da unidade com o município e a redução dos custos para os pacientes. “A saúde chegando mais próxima do paciente é fundamental para nós”, explicou.