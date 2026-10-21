AME de Ivaiporã passa de 13,6 mil consultas em menos de dois meses

Inaugurado em 9 de setembro, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Ivaiporã já realizou mais de 13,6 mil consultas médicas e 52,5 mil exames e procedimentos em menos de dois meses. O balanço foi divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

A unidade, que atende os municípios da 22ª Regional de Saúde, conta com investimentos de R$ 18 milhões. Desse montante, R$ 13,5 milhões foram destinados à construção do edifício de 2,6 mil metros quadrados e R$ 5 milhões aplicados no sistema de climatização, equipamentos e mobiliários.

“Esses números expressivos em tão pouco tempo comprovam que o nosso planejamento foi cirúrgico. Nós sabíamos que a região do Vale do Ivaí precisava dessa retaguarda especializada. Quando o Governo do Estado investe mais de R$ 18 milhões em uma estrutura desse porte, o resultado prático é o encurtamento das filas e o fim das viagens exaustivas para os pacientes que antes precisavam buscar esses atendimentos em outras regiões”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

A ortopedia e traumatologia liderou a busca por médicos, com 2.967 consultas, seguida de perto pelos serviços de reabilitação física e motora: foram 2.341 sessões com fisioterapeutas e 1.844 com fonoaudiólogos. A área de neurologia também apresentou alta demanda, contabilizando 1.277 pacientes atendidos.

O leque de especialidades ofertadas inclui ainda áreas como oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia, pediatria, cardiologia, cirurgia vascular e reumatologia, entre outras. Paralelamente ao corpo clínico, a capacidade diagnóstica do AME Ivaiporã contabilizou 52.521 procedimentos.

A diretora da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, Silvia Bovo Tchesuk, destaca que a unidade mudou o patamar da assistência na região. “O AME transformou a realidade da nossa macrorregião. Ter essa capacidade diagnóstica e tantas especialidades médicas à disposição fortalece a nossa rede de atenção de forma gigantesca. Isso garante que os pacientes dos municípios que compõem a nossa Regional recebam um cuidado contínuo, rápido e perto de suas casas”, afirmou.