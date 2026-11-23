A Prefeitura de Apucarana conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Diamante de Transparência, certificação máxima concedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), que reconhece o cumprimento de critérios rigorosos de transparência e disponibilização de informações públicas. O município integra o seleto grupo de apenas 28 cidades paranaenses que alcançaram esse reconhecimento, entre os 399 municípios do estado. Apucarana ocupa a quinta posição entre os municípios de médio porte, com população entre 100 mil e 300 mil habitantes. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Rodolfo Mota (União Brasil), durante entrevista coletiva em seu gabinete.

“Pela primeira vez na nossa história, no ano passado, nós recebemos essa certificação, esse selo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que é o Selo Diamante em Transparência. Não é fácil chegar nesse nível, nessa qualidade de informações prestadas à população. E, de maneira ainda mais especial, a gente poder ser bicampeão. É o segundo ano consecutivo que Apucarana recebe o Selo Diamante”, destacou o prefeito.

A avaliação do Tribunal de Contas verifica, item a item, a qualidade e a disponibilidade das informações públicas, incluindo despesas, investimentos, compras públicas, processos licitatórios, contratos e dados sobre serviços municipais. São informações que permitem ao cidadão acompanhar a aplicação dos recursos públicos e exercer o controle social, além de subsidiar o trabalho de fiscalização da Câmara de Vereadores e do Ministério Público. Entre os exemplos destacados por Rodolfo Mota está a fila de espera da saúde, que, na atual gestão, passou a funcionar por meio de um sistema digital de regulação.