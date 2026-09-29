Apucarana terá que substituir 4 mil luminárias danificadas pelo temporal

A tempestade acompanhada de granizo que atingiu Apucarana no último dia 21 provocou danos em cerca de 4 mil pontos de iluminação pública, o que representa aproximadamente 18% dos 22.240 pontos existentes no município. O balanço foi divulgado ontem pela Prefeitura. A Prefeitura já iniciou a substituição dos equipamentos e, devido à extensão do problema, a normalização exigirá um prazo maior do que o habitual.

Para acelerar a identificação dos locais afetados, a Prefeitura solicita que a população informe os pontos com problemas pelo telefone 0800 600 1428.

O impacto das pedras de gelo danificou principalmente os relés fotocélula — dispositivos responsáveis por ligar e desligar as lâmpadas automaticamente —, fazendo com que diversas luminárias fiquem acesas durante o dia ou apagadas à noite. Para solucionar o problema, a Prefeitura iniciou uma força-tarefa de substituição dos equipamentos, alertando que a normalização total do serviço exigirá um prazo maior do que o habitual devido à extensão dos estragos e à necessidade de percorrer vários bairros da cidade.

Os relés atingidos não permitem recuperação e terão de ser totalmente substituídos por novas peças. Além das falhas nesses dispositivos, as equipes operacionais também registraram braços de iluminação e luminárias destruídos em decorrência da queda de árvores. Os trabalhos de fiscalização e manutenção estão sendo executados em campo por equipes do município e da empresa terceirizada responsável pelo serviço, sem qualquer custo adicional para a população.

A iluminação pública de Apucarana está em processo de modernização, para substituição de luminárias convencionais por LED.

MAPEAMENTO

Segundo o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Nilton Fornaciari Junior, a participação da comunidade ajuda a mapear os pontos. “No atendimento, a pessoa deve passar o endereço e um ponto de referência, como cruzamentos, escolas ou unidades de saúde, facilitando a localização da luminária pela equipe técnica”, solicitou.