Black Friday deve movimentar comércio de Apucarana na última semana do mês

O comércio de Apucarana prepara ações para fomentar as vendas na Black Friday, que acontece em 27 de novembro, com foco principal na última semana do mês. Para atrair os consumidores as lojas terão horário especial de funcionamento no dia 28 com atendimento até as 18h. A data é vista pelo setor como um aquecimento para as compras de Natal.

De acordo com a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, a entidade está organizando uma campanha específica para o período. Ela destaca que, embora grandes redes e diversas lojas locais já realizem promoções ao longo de todo o mês, o maior volume de negócios na cidade se concentra nos últimos dias de novembro.

“A Black Friday já entra como um esquenta para o Natal. Por isso teremos esse horário diferenciado justamente para dar um ‘up’ nas vendas, trabalhando com força total na última semana”, explica a presidente.

Segundo Aída, a expectativa dos lojistas é otimista. “A expectativa é sempre boa. A gente vai passando pelas turbulências e vamos tentando reativar o nosso comércio. Espero que seja uma Black Friday muito boa”, conclui.

Pesquisa

Sondagem de Intenção de Compras para a Black Friday 2026, realizada pelo do Sebrae-PR e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) revela que 45,2% dos consumidores paranaenses veem vantagens reais nas promoções deste ano, indicando maior confiança nas ofertas. A pesquisa também confirma que 79% do público entrevistado pesquisa preços antes da data e outros 18,5% utiliza a data para adiantar os presentes de Natal. Outros 34,5% adotam a prática dependendo dos descontos oferecidos.

A coleta de dados foi realizada ente os dias 14 e 31 de outubro de 2026, com 1.140 entrevistas.