Censo inédito mapeia perfil da população de rua de Apucarana

Um levantamento inédito realizado pela Prefeitura de Apucarana revelou que mais de um terço da população em situação de rua do município apresenta algum tipo de deficiência física ou mental. O dado faz parte do primeiro Censo Municipal da População em Situação de Rua (Censo POP 2026), que identificou 123 pessoas na condição de rua. A cidade é a terceira do estado do Paraná a mapear detalhadamente as vulnerabilidades desse público, permitindo a criação imediata de políticas públicas mais assertivas.

Além do alto índice de pessoas com deficiência, que representam 37% dos entrevistados (46 pessoas), a pesquisa traçou o perfil demográfico e social de quem vive nas vias da cidade. Cerca de 95% desse grupo é composto por homens, sendo a maior parcela formada por pessoas autodeclaradas pardas e negras. O estudo também apontou que aproximadamente metade dos abordados dorme diretamente nas ruas, enquanto a outra parte alterna a permanência nas vias com o uso esporádico de abrigos institucionais.

A dependência química e o uso abusivo de álcool, de forma isolada ou associada a outros problemas, configuram o principal fator que leva a essa condição, figurando em mais de 40% dos casos. A ruptura dos vínculos familiares aparece como a segunda maior causa, seguida por episódios de luto, desemprego, abandono, problemas de saúde e passagem prévia pelo sistema prisional.

O diretor de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, Alexandre Machado da Silva, avalia que a alta incidência de pessoas com deficiência nas ruas exige uma atuação conjunta do poder público. Segundo ele, essa é uma realidade que demanda a união da assistência social com a saúde para garantir não apenas o acolhimento, mas a reabilitação e o acesso a benefícios socioassistenciais.

A secretária de Assistência Social, Fabíola Carrero, reforça que o diagnóstico permite que os serviços sejam organizados a partir das necessidades identificadas no território. “O estudo mostra que a situação de rua não tem uma causa única. A dependência química aparece com grande peso, mas também encontramos problemas de relacionamento familiar, luto, desemprego, abandono e questões de saúde como fatores que influenciaram na decisão de morar nas ruas”, explicou.