Chuva forte causa estragos e alagamentos no Vale do Ivaí Chuva forte causa estragos e alagamentos no Vale do Ivaí

Municípios do Vale do Ivaí estão contabilizando os prejuízos causados pela chuva com ventos fortes e granizo registrados anteontem. A situação mais crítica ocorreu em Rio Branco do Ivaí, onde a força da enxurrada provocou alagamentos na área central, deslizamentos de terra na rodovia de acesso e a destruição de infraestruturas logísticas tanto na cidade quanto no campo. Pelo menos três ruas, incluindo a principal via do município, a Avenida Rio Branco, foram inundadas. A água invadiu dois comércios e seis residências. Até o fechamento desta edição, não havia pessoas desalojadas.

O excesso de chuva também causou transtornos no trânsito e risco aos motoristas. Na rodovia PR-535, houve desmoronamento de encostas e há risco de desabamento do asfalto. Na área conhecida como Serra do Chicote, funcionários da prefeitura precisaram atuar emergencialmente com maquinário pesado para desobstruir a passagem após deslizamentos de terra. A rodovia segue parcialmente interditada, aguardando vistoria técnica do Departamento de Estradas de Rodagem. Diante do cenário, a Defesa Civil mantém o município em alerta máximo, recomendando que a população evite transitar por encostas e áreas alagadas.

O prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda Desplanches, que cumpria agenda ontem em Curitiba, confirmou que a prioridade agora é buscar apoio emergencial junto ao Governo do Estado. “Já estamos levantando a situação para ver o que é possível fazer. A enxurrada levou uma ponte e bueiro. Mas precisamos esperar a água baixar para avaliar a real extensão dos estragos, pois a água continua subindo na avenida e nas margens do rio”, afirmou o prefeito.

GRANIZO

A instabilidade climática também deixou um rastro de destruição em outras localidades da região. Em Ariranha do Ivaí, moradores registraram chuva de granizo com pedras maiores que ovos de galinha, perfurando telhados e danificando veículos, incluindo carros da frota de assistência social. O Corpo de Bombeiros precisou distribuir lonas para socorrer as famílias atingidas. O fenômeno também foi registrado nas zonas rurais de Ivaiporã e Manoel Ribas, além de Grandes Rios.

Já em Marilândia do Sul, a força dos ventos destruiu a estrutura de um grande barracão agrícola na manhã de ontem, após um acumulado de precipitação que ultrapassou a marca dos 50 milímetros.