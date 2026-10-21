Com alta de 15%, região soma 8,5 mil inscritos no Enem 2026

Mais de 8,5 mil inscrições estão confirmadas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 em cinco municípios de aplicação da região. O número é 15% maior em relação à edição anterior, que contou com pouco mais de 7,3 mil inscritos em Apucarana, Arapongas, Ivaiporã, Jandaia do Sul e Mauá da Serra. Os dados constam no Painel Enem 2026, divulgado nesta semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas ocorrem nos dias 8 e 15 de novembro.

O município de aplicação com maior número de inscritos é Apucarana com 2,8 mil, um aumento de 11% em comparação a 2025. Arapongas aparece na sequência com 2,2 mil candidatos confirmados, o que representa um crescimento de 14%. O maior salto percentual, no entanto, foi registrado em Mauá da Serra, que obteve um aumento de 26% nas inscrições, passando de 495 para 625 participantes (ver infográfico).

Segundo Afife Maria dos Santos Mendes Fontanini, da Equipe Pedagógica do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana, o aumento no número de inscritos reflete as novas diretrizes federais. Ela explica que o Governo Federal lançou uma portaria estabelecendo a inscrição automática dos alunos da 3ª série do ensino médio público. A medida antecede a integração do exame ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), prevista para o próximo ano.

“A partir de 2027, o Enem vai contar como prova do Saeb, que depois gera a nota do Ideb”, destaca Afife. Ela pontua que as escolas estaduais mobilizaram os estudantes nos laboratórios de informática para orientá-los, confirmar o cadastro e realizar a escolha da língua estrangeira. A pedagoga destaca que a confirmação passa a ser política permanente, em que o estudante valida o cadastro automático feito pelo MEC.

Além de balizar o Saeb e avaliar a qualidade do ensino médio, o Enem segue como principal porta de acesso à educação superior. O desempenho garante concorrência a vagas públicas pelo Sisu, bolsas no ProUni e financiamento via Fies.

PREPARAÇÃO INTEGRA PRÁTICA PEDAGÓGICA DA REDE ESTADUAL

O chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana, Vladimir Barbosa, ressalta que a preparação para o Enem já faz parte da prática pedagógica das escolas estaduais do NRE-Apucarana, sendo desenvolvida ao longo do ano e integrada ao currículo. “Mais do que preparar para uma prova, o objetivo é desenvolver competências como leitura, interpretação, argumentação, resolução de problemas, gestão do tempo e autonomia”, ressalta.

Nesse processo, ele destaca o RED Enem Paraná, que oferece aos estudantes recursos de estudo, atividades, simulados e acompanhamento da aprendizagem. O Simulado Momento Enem também é uma importante estratégia, pois permite vivenciar o formato da prova, identificar dificuldades e aprimorar estratégias de resolução.

“A preparação também contempla um teste vocacional que será realizado entre 9 e 24 de novembro, contribuindo para que os jovens reflitam sobre seus interesses, habilidades, possibilidades profissionais e escolhas para a continuidade dos estudos”, salienta