O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou ontem que 17 tornados já atingiram o Estado em 2026, sendo 15 associados a tempestades supercelulares e dois do tipo landspout. Um dos casos ocorreu no Vale do Ivaí.

Foram nove ocorrências no primeiro semestre e oito no segundo, até 22 de novembro. Os casos mais recentes foram registrados no feriado de sexta-feira (20), em Manoel Ribas, na região central, e em Foz do Iguaçu, no Oeste.

No Vale do Ivaí, um dos dois landspouts do ano ocorreu na divisa entre Arapuã e Ivaiporã, na tarde de 1º de outubro. O outro foi registrado no mesmo dia, entre Carambeí e Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Segundo o Simepar, esse tipo de tornado costuma ter baixa intensidade e curta duração.

A diferença entre os dois tipos está na formação. No tornado supercelular, o funil visível pode se estender da base da nuvem em direção ao solo. No landspout, a rotação começa perto do chão e se alonga para cima à medida que o ar sobe sob a nuvem em formação.

Os tornados de Manoel Ribas e Foz do Iguaçu foram classificados como F1 na Escala Fujita, categoria de danos moderados, com ventos estimados entre 117 e 180 km/h, segundo o governo estadual. O balanço da Defesa Civil soma 162 residências danificadas e 568 pessoas afetadas nas duas cidades. Em Foz, foram 100 casas e 388 moradores. Em Manoel Ribas, 62 imóveis sofreram destelhamento total ou parcial, com 180 pessoas afetadas. A Defesa Civil Estadual auxilia os municípios na elaboração dos laudos e no cálculo dos prejuízos.

TEMPORAIS

Os temporais também provocaram estragos em outros dez municípios do Paraná. No momento mais crítico, 353,8 mil unidades consumidoras ficaram sem energia no Estado. Em Apucarana, 4,2 mil unidades chegaram a ficar sem luz . A Sanepar recorreu a geradores para manter o sistema de abastecimento de água em funcionamento em Apucarana e outras cidades.