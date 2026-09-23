Defesa Civil de Faxinal inicia entrega de telhas para afetados pelo temporal

A Prefeitura de Faxinal, por meio da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência Social, iniciou nesta quarta-feira (23) a entrega de telhas (fibrocimento) para famílias que tiveram suas residências danificadas pela forte tempestade registrada no município.

O temporal, acompanhado de ventos intensos, ocorreu na noite de segunda-feira (21) e provocou a queda de árvores e danos em diversos imóveis. Conforme o levantamento realizado pelas equipes municipais, ao menos 20 residências tiveram suas coberturas danificadas pela força do vento.

A entrega do material ocorre após o trabalho de levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pela Defesa Civil (COMPDEC), que identificaram as famílias que tiveram danos em seus imóveis e necessitam de apoio para a recuperação das coberturas. De acordo com a coordenação da Defesa Civil de Faxinal, as famílias identificadas no levantamento estão recebendo as telhas fornecidas pela Prefeitura, como medida de apoio diante dos prejuízos provocados pelo temporal.

As equipes municipais seguem acompanhando as famílias atingidas e realizando os atendimentos necessários conforme o levantamento das ocorrências e das necessidades apresentadas pelos moradores.