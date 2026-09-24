Cerca de 1,4 mil imóveis seguem sem energia em Apucarana após temporal

Quase 72 horas após o temporal que devastou Apucarana, no Norte do Paraná, cerca de 1,4 mil unidades consumidoras continuavam sem energia elétrica no final da tarde desta quinta-feira (24). A tempestade atingiu o município às 19h15 da última segunda-feira (21), quando 90% da rede elétrica chegou a ser desligada. Na noite de ontem, um apagão afetou várias regiões da cidade.

De acordo com o boletim mais recente da Copel, as equipes da concessionária enfrentam dificuldades logísticas, já que os atendimentos pendentes estão concentrados em áreas rurais e de difícil acesso. Os trabalhos exigem a substituição complexa de postes, transformadores e alimentadores que foram rompidos pela força dos ventos. Em todo o Paraná, a empresa ainda atua para restabelecer o serviço em 6,6 mil unidades, sendo a região Norte a mais afetada, concentrando quase metade das ocorrências. No auge da crise climática, 43 mil imóveis apucaranenses chegaram a ficar no escuro.

Na noite de ontem apagão de energia elétrica em diversas regiões de Apucarana por volta das 19 horas. A situação gerou preocupação na cidade uma vez que em muitos imóveis o serviço havia sido recentemente restabelecido.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica durou alguns minutos e foi relatada por moradores da região central, Bairro 28 de Janeiro, Jardim Laranjeiras e Jardim Presidente Kennedy, até o momento. Há informação de oscilações na rede em alguns pontos da cidade. A reportagem entrou contato coma Copel para apurar as causas, mas até o fechamento desta edição, não obteve resposta.

Última atualização divulgada pela Copel aponta que 123 equipes atuam em Apucarana e cidades do entorno, afetadas pelo temporal. São profissionais de obras, manutenção e eletricistas. Foram contabilizados 268 postes quebrados, dos quais 210 já substituídos. O trabalho prossegue até religar todos os clientes.