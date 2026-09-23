Distribuição de água é retomada em Apucarana apos temporal

O fornecimento de água começou a ser retomado gradativamente em Apucarana na tarde desta de ontem, após o restabelecimento da energia elétrica na unidade de captação do Sistema Caviúna-Pirapó, responsável por 70% do abastecimento do município. A estrutura estava inoperante há quase 48 horas devido aos graves danos causados na rede de alta tensão pelo temporal que atingiu a cidade na noite da última segunda-feira (21).

A religação foi possível graças a uma força-tarefa que envolveu equipes da Sanepar, da Copel e da Defesa Civil. As bombas foram religadas por volta das 10h30, permitindo que a Estação de Tratamento voltasse a operar com 100% de sua capacidade. O principal desafio das equipes técnicas agora é recuperar os níveis mínimos dos reservatórios, que foram totalmente esvaziados. A expectativa é atender 50% dos imóveis ainda nesta quarta e progressivamente durante a madrugada.

Ontem, moradores de Apucarana relataram que a água começou a chegar nas residências, mas ainda com baixa pressão. Segundo a companhia, os reservatórios estão em recuperação e a pressão na rede de distribuição ainda pode oscilar.

Mais de 460 mil litros de água foram distribuídos em dezenas de viagens com caminhões-pipa para atender unidades de saúde e estabelecimentos de ensino, especialmente em colégios estaduais que mantiveram atividades normais.

Deve permanecer à disposição da população em geral, uma carreta de 40 mil litros de água, para retirada de água potável em galões. Porém, este atendimento sairá do pátio de máquinas da prefeitura para atender a região da Vila Reis. Lá, a carreta deve ficar na Praça Rio Branco.

10 MIL SEM ENERGIA

Segundo o último balanço da Copel, divulgado na tarde de ontem, 10.528 consumidores não tinham energia elétrica ontem, 48 horas após o temporal. Mais de 80% dos clientes desligados já foram energizados.

Em Apucarana e entorno, segundo a empresa, 118 equipes atuam nesta quarta-feira (23) na recomposição do sistema elétrico. A Copel identificou 149 postes quebrados, dos quais 131 já foram substituídos.

Devido ao mau tempo, equipes da Copel estão com dificuldade para acessar algumas regiões rurais. Em função da dificuldade, o 30° Batalhão de Infantaria Mecanizado (Bimec) disponibilizou equipes e três veículos blindados modelo Guarani, para o transporte de postes e outros serviços auxiliares, em áreas rurais.

O superintendente de Construção e Manutenção de Redes, Paulo Valadão, agradeceu a participação do Exército e de toda a força-tarefa que conta com a comunidade. “Esse apoio do Exército, da Prefeitura e dos produtores rurais da região nos ajuda a chegar em locais de difícil acesso para substituir postes caídos, cabos rompidos e fazer as obras necessárias para recompor o sistema elétrico”, destaca.